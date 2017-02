Mentre era impegnata a fari i compiti per casa assegnati dalla maestra a scuola si è accorta di non saper risolvere alcune operazioni di matematica. La bimba di dieci anni però non si è persa d'animo di fronte ala difficoltà e, non avendo nessuno vicino a cui poter chiedere, ha pensato di rivolgersi direttamente alla polizia locale contattando in privato l'account facebook del dipartimento di polizia per avere assistenza. È quanto accaduto a Marion, capoluogo della contea omonima nello Stato dell'Ohio, negli Stati Uniti. Come raccontano i giornali del posto, sorprendentemente un agente ha accolto la sua richiesta rispondendo a tutte le sue domande e i dubbi e permettendole di fare i compiti.

Invece di ignorare la richiesta infatti il tenente BJ Gruber, l'ufficiale che gestisce la pagina fcwbook della polizia locale ha cercato di aiutare in tutti i modi la piccola, Lena Draper impegnata con le prime operazioni complesse di matematica. L'agente ha cercato di rispolverare le sue conoscenze in materia come dimostrano alcuni screenshot del dialogo ma, come hanno fatto notare alcuni utenti purtroppo ha finito per rispondere a una delle domande in modo errato. "Spero davvero che conti più il pensiero perché di più a quanto pare non posso fare" ha commentato l'agente dopo aver scoperto l'errore. Un impegno comunque apprezzato dai genitori della piccola che hanno ringraziato pubblicamente la polizia