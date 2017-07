in foto: la madre della piccola e una radiografia della bimba

Una bambina indiana di tre anni è morta dopo essere stata usata come una "bambola voodoo" da una sorta di santone. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la piccola è stata portata in un ospedale di Kolkata, Bengala occidentale, in condizioni critiche il 15 luglio scorso. I medici hanno scoperto che aveva subito diverse lesioni interne, alcune delle quali le sarebbe inflitte nelle parti intime, riferisce India Today. “Nel suo corpo sono stati trovati ben sette aghi”, hanno raccontato, esterrefatti, dal nosocomio. “Purtroppo non siamo riusciti ad estrarli perché avrebbero potuto causare ulteriori danni al suo corpo” avevano spiegato i medici. Alla fine la bimba non ce l’ha fatta.

Gli orribili abusi e le torture subite dalla giovanissima sono venuti fuori solo dopo che la madre l’ha portata al Bankura Medical College. “Credo abbia la febbre” ha detto la genitrice. Ma la realtà era un’altra. I medici hanno appurato che la bimba è stata anche abusata sessualmente. Sono state inoltre scoperte ulteriori lesioni esterne, incluse quelle vicine alle sue parti intime causate dagli aghi.

Le indagini della polizia locale hanno portato ad un ex militare, Sanatan Thakur, che praticherebbe voodoo e magia nera. L’uomo aveva ingaggiato la madre della bambina come domestica e usato letteralmente la piccola come bambola voodoo nei suoi riti di stregoneria. “Non siamo riusciti a salvare la bimba. Ha ceduto a sepsi e polmonite tra le 2 e le 3 del mattino", ha detto oggi una fonte ospedaliera. La polizia ha presentato una denuncia contro Sanatan Thakur. L’uomo è ancora in fuga.