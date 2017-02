La polizia spagnola ha arrestato un uomo alla guida di un camion rubato che trasportava bombole di gas, mentre percorreva controsenso un’autostrada in direzione di Barcellona. I militari sarebbero stati costretti ad aprire il fuoco mentre l'uomo guidava il veicolo lungo la Roda del Litoral verso il cuore della città catalana. Il camion, che a bordo aveva decine di bombole di butano, avrebbe speronato diverse auto prima di essere fermato su una delle uscite verso Barcellona.

Un uomo di nazionalità svedese, identificato come Joakim Robin Berggren, è stato arrestato dall’unità anti-terrorismo spagnola che ha già comunicato di aver avviato un'indagine sull'incidente. L'uomo avrebbe 33 anni e potrebbe aver agito sotto l'influenza di sostanze psicotrope, scrive Lavanguardia. Il quotidiano online afferma che il veicolo è stato rubato nella zona centrale di Drassanes, e, successivamente, Berggen è partito a tutta velocità, finendo per far cadere diversi bombole di gas. Un passante sarebbe stato ferito dall'impatto di una bombola di gas. All'inseguimento hanno partecipato la polizia e la Guardia Urbana de Barcelona. Il camion avrebbe percorso almeno 11 chilometri prima di essere fermato dagli agenti.

E' stata la rete nazionale spagnola TVE a riferire che il camion aveva speronato diverse auto prima che la polizia locale fosse costretta a sparare diversi colpi di pistola per costringere l'autista a fermarsi. Le traccia di almeno uno colpo andato a segno sono visibili sul parabrezza del veicolo.