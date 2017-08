Ha abusato sessualmente del bambino che le era stato affidato in qualità di babysitter, ma è stata scoperta e accusata di violenza sessuale su minore. La protagonista di questa vicenda, accaduta a San Antonio, in Texas, si chiama Esmeralda Marie Medelli, di soli 18 anni. La Medelli lavorava come babysitter per la famiglia di un bimbo di soli 4 anni, che non ha esitato a violentare. Accusata dalla madre del piccolo, che si era accorta del fatto che qualcosa non andasse a causa di alcuni strani atteggiamenti improvvisi del figlio, la Medelli è finita a processo e un esame del Dna avrebbe confermato la veridicità delle accuse mosse. Sembra infatti che la teenager abbia costretto il piccolo a fare del sesso orale. Gli abusi risalgono più o meno al mese di marzo 2017 e il processo in corso dovrebbe concludersi a breve. La mamma del bambino – ha confidato alla stampa anglosassone – ha raccontato di aver scoperto tutto perché suo figlio le ha fatto strani racconti, dunque ha deciso di indagare e ha scoperto la verità. Subito dopo ha allertato la polizia e chiesto degli accertamenti.