Andata in vacanza al caldo, una donna inglese ha abbandonato il suo cane, un bellissimo Rottweileir, da solo in giardino nella speranza che riuscisse a badare a se stesso. La polizia ha notato l'animale, completamente sprovvisto di cibo e di acqua, ed è entrata nella casa trovandolo rannicchiato in un angolo in condizioni terrificanti. Affamato, senza più un briciolo di energie in corpo, con numerose ferite e infezioni. Gli agenti l'hanno immediatamente portato da un veterinario che, tuttavia, non ha potuto fare altro che constatare la sua condizione: impossibile salvarlo, neanche con un ricovero in clinica. Per questo il medico, d'accordo con le autorità, ha deciso di abbattere l'animale per evitare ulteriori sofferenze. Le forze dell'ordine hanno successivamente arrestato la donna che è stata condannata a 15 mesi di reclusione oltre a una multa e alla limitazione per 10 anni in cui non potrà avere animali domestici. Tuttavia la pena è stata sospesa per due anni.