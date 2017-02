Il figlio di un multi-milionario imprenditore greco si è schiantato mentre era alla guida della sua Porsche a 200 chilometri orari. Il giovane è andato addosso a un'altra automobile, le due vetture sono esplose e per gli occupanti non c'è stato nulla da fare: l'automobilista e altre tre persone sono rimaste uccise. Tra queste, anche una donna e il figlio di appena tre anni.

Chi è l'automobilista al volante della Porsche: 24 anni, figlio di un imprenditore greco.

Al volante della Porsche si trovava George Vakakis, 24 anni: stava guidando a una velocità folle con accanto un'altra persona quando ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro una Honda Civic parcheggiata in un'area di sosta e in quel momento occupata da madre e figlio, rispettivamente di 33 e 3 anni. George Vakakis, 24 anni, è il figlio di un noto uomo d’affari greco, Apostolos Vakakis, titolare di una nota società che produce giocattoli con decine di punti vendita in Grecia, Bulgaria, Serbia, Romania, Cipro, Kosovo, Albania, e Macedonia. Il ventiquattrenne è morto così come la persona che era con lui e sedeva sul sedile passeggero, probabilmente senza cintura di sicurezza visto che è stato sbalzato fuori dall'abitacolo.

A rendere la tragedia ancora più grave è stato l’impatto della Porsche sulla Honda in sosta: nella vettura la madre e il figlioletto stavano aspettando l’arrivo del marito della donna e padre del bambino che era sceso per andare nel bagno dell’area di servizio: dopo aver udito il boato, l'uomo si è precipitato fuori dall'edificio ed ha scoperto con orrore che tutti i membri della sua famiglia erano deceduti. Lo scioccante incidente è stato filmato da una delle telecamere di sicurezza presenti in quel tratto d’autostrada.