Ha "rubato" qualche dolciume a soli due anni, ma la punizione che le è stata impartita è stata eccessivamente severa: la baby sitter, infatti, l'ha picchiata con una violenza tale da causarle serissimi danni cerebrali. Protagonista dell'incredibile vicenda la piccola Gia Faye, malmenata da una ragazza di 16 anni che doveva prendersi cura di lei nella sua casa a Brownsville, in California.

Stando a quanto riferiscono i media statunitensi la baby sitter sarebbe andata letteralmente su tutte le furie dopo che la bambina le avrebbe preso un pezzo di dolce, così ha deciso di darle una lezione. La reazione della giovane è stata però eccessiva: ha infatti afferrato la testa della piccola e l'ha sbattuta contro il muro fino a farle perdere i sensi. Solo dopo essersi resa conto di aver esagerato ha deciso di chiamare un'ambulanza. In ospedale i medici hanno riscontrato un grave trauma cranico e hanno dovuto operare con urgenza la piccola per rimuoverle un importante coagulo di sangue. La 16enne ha riconosciuto le sue responsabilità, spiegando che però non aveva intenzione di farle del male: naturalmente adesso si trova in un carcere minorile in attesa che arrivi il giorno del processo. Sconvolti i genitori della piccola Gia che hanno raccontato di essersi sempre fidati di quella ragazza che conoscevano molto bene da 4 anni e aveva sempre dimostrato di essere assennata e responsabile.