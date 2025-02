video suggerito

Tuo figlio ha dei terrori notturni? Lo psichiatra elenca i 4 metodi per aiutarlo Un bimbo con un terrore notturno potrebbe spaventare molto i suoi genitori, lo psichiatra infantile Zishan Khan, ha stilato una serie di consigli su come comportarsi durante un episodio: "Non svegliate assolutamente i bambini".

A cura di Sophia Crotti

Grida in piena notte, ansia, fiato corto e tachicardia. No, non è la descrizione di un bimbo davanti a un film dell'orrore ma di un suo episodio di terrore notturno. Ben diverso da un comune incubo, come spiega il Manuale MSD, si tratta di un episodio abbastanza frequente nei bambini tra i 3 e gli 8 anni, che durante la notte risultano molto agitati ma non si svegliano, ignorando completamente la presenza dei genitori accorsi in stanza.

I terrori notturni, ben diversi dagli incubi

Capire se il proprio bambino è in preda ad un terrore notturno e non ad un incubo è abbastanza semplice, dal momento che i terrori notturni tendono a verificarsi nella prima metà della notte, entro le prime 3 ore dalla messa a letto, durante la fase NON-Rem, a differenza degli incubi che tendono a presentarsi nell'ultima parte del riposo. "Se un bimbo che ha vissuto un incubo, si sveglia agitato, richiama l'attenzione dei genitori, racconta sia sul momento che il mattino successivo il brutto sogno per filo e per segno, non è lo stesso con i terrori notturni, durante i quali i bimbi non si accorgono nemmeno della presenza dei genitori, risvegliati dalle loro grida" spiega alle pagine di Parents lo psichiatra infantile Zishan Khan.

L'esperto continua elencando le caratteristiche dei terrori notturni, si tratta di episodi improvvisi di cui i genitori si accorgono perché sentono muoversi o gridare il bambino, quando entrano in camera lo trovano spesso con gli occhi spalancati, seduto sul letto, mentre suda, ha una respirazione molto frettolosa e il battito cardiaco altrettanto accelerato. "Si tratta di una visione spesso inquietante per il genitore che vede il proprio bambino visibilmente in preda al panico, apparentemente sveglio, ma che in realtà è in una fase di sonno profondo" spiega il dottore.

Come aiutare un bambino in preda ad un terrore notturno

Sicuramente per aiutare un bimbo a non avere dei terrori notturni, secondo lo psichiatra Khan, bisognerebbe fare in modo che la routine del sonno sia ogni giorno identica a se stessa, evitare schermi e bevande contenenti caffeina prima della nanna, assicurarsi che i bambini dormano a sufficienza. In ogni caso il terrore notturno potrebbe anche essere causato da condizioni specifiche, come una febbre molto alta, una predisposizione genetica o un periodo molto stressante. "In ogni caso, seppur difficile, io invito sempre i genitori a mantenere la calma, perché si tratta di un momento passeggero". Il dottore poi dà 5 consigli ai genitori che non sanno come intervenire davanti un terrore notturno:

Non svegliate il bambino durante l'episodio: il rischio è che svegliandolo il bimbo si agiti ulteriormente, o si disorienti, diventando consapevole di quanto gli sta accadendo, meglio aspettare che si calmi, rimanendo con lui.

il rischio è che svegliandolo il bimbo si agiti ulteriormente, o si disorienti, diventando consapevole di quanto gli sta accadendo, meglio aspettare che si calmi, rimanendo con lui. Rimuovere gli oggetti pericolosi: per evitare che il bimbo durante l'episodio si faccia male è bene allontanare oggetti contundenti, spigolosi o potenzialmente pericolosi per la sua incolumità.

per evitare che il bimbo durante l'episodio si faccia male è bene allontanare oggetti contundenti, spigolosi o potenzialmente pericolosi per la sua incolumità. Rassicurarlo : senza svegliarlo si può cercare di tendere una mano al bambino o sussurrargli parole gentili, per provare a calmarlo.

: senza svegliarlo si può cercare di tendere una mano al bambino o sussurrargli parole gentili, per provare a calmarlo. Essere pazienti e aspettare: "I terrori notturni possono durare da pochi minuti a una ventina di minuti, è importante avere pazienza e aspettare che finiscano".

Il Manuale MSD specifica che tale disturbo tende a rientrare con l'età, se così non dovesse essere, risultasse associato ad altri sintomi o causasse molta sonnolenza del bambino durante il giorno, allora è il caso di chiedere aiuto a un professionista.