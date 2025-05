video suggerito

Tua figlia ha avuto il suo primo ciclo molto presto? Secondo uno studio segue una dieta malsana La dieta che le bambine seguono fin dall’infanzia, secondo un nuovo studio, ha un impatto molto forte sull’età in cui avranno il primo ciclo. Più la dieta è sana, più il menarca si presenterà in là con l’età. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sophia Crotti

Avere il menarca, ossia il primo ciclo, molto presto, potrebbe essere indice di una cattiva alimentazione. È questa la nuova scoperta pubblicata sulla rivista scientifica Human Reproduction, che ha collegato la dieta sana seguita durante l'infanzia dalle bambine, ad un ciclo mestruale che si presenta, come specifica il Manuale MSD, generalmente attorno ai 12 anni e mezzo nelle bambine.

Il legame tra dieta malsana e menarca anticipato

Sapere quali sono i motivi che portano alcune donne ad avere il primo ciclo molto presto è importante perché, come specifica la ricerca, questo comporta un rischio maggiore di diabete, obesità, cancro al seno e malattie cardiache o ai vasi sanguigni. Per tanto gli studiosi hanno coinvolto nella loro ricerca 7500 bambine di età compresa tra i 9 e i 14 anni, le cui condizioni di salute sono state valutate a più riprese tra il 1996 e il 2008. L'idea di analizzare la dieta di queste bambine, per comprendere se fosse in qualche modo legata al momento in cui il menarca si era presentato è venuta al primo firmatario, il professor Harris, dopo aver scoperto in una precedente ricerca che una dieta in grado di infiammare il corpo della donna era spesso collegata alla comparsa del cancro al seno. "Tra i fattori di rischio del tumore alla mammella vi è anche il menarca precoce, per questo abbiamo capito che anche la dieta faceva la sua parte". Le bimbe coinvolte nello studio hanno dunque dovuto segnalare le proprie abitudini alimentari all'inizio della ricerca, poi a periodi cadenzati da uno o tre anni.

Quali alimenti portano le bambine ad avere il primo ciclo precocemente

Il 93% delle bambine coinvolte nella ricerca ha avuto il suo primo ciclo mestruale durante le indagini dei ricercatori. Il 20% di loro che hanno segnalato di assumere quotidianamente alimenti legati a una dieta sana, aveva l'8% di possibilità in meno di avere il primo ciclo precocemente. Il 20% di coloro che hanno segnalato invece di seguire una dieta altamente infiammatoria aveva il 15% di possibilità in più di avere il primo ciclo precocemente. Per catalogare gli alimenti tra più e meno sani gli studiosi si sono affidati ad un'indice scientifico, l'Alternative Healthy Eating Index (AHEI), secondo cui gli alimenti appartenenti a una dieta sana sono verdure, legumi e cereali integrali, mentre quelli malsani e associati a una precoce comparsa del menarca sono carni rosse e lavorate, grassi trans, sale, cereali raffinati e bevande ad alto contenuto energetico.

"Dai nostri studi è emerso che la dieta sana durante l'infanzia ha un impatto più forte sull'età della comparsa del menarca anche dell'indice di massa corporea, per tanto è bene che le bambine la seguano, per scongiurare complicazioni legate al menarca precoce" ha spiegato il professor Harris.

Il docente ha concluso lo studio suggerendo ai genitori di assicurarsi che le proprie figlie mangino frutta, verdura, cereali integrali, pesce grasso, noci e legumi evitando cereali raffinate, carni rosse e lavorate e bevande zuccherine. "Si tratta di una dieta perfetta per tutte le età a cui è bene abituare le bambine fin da piccole".