“Smettete di comprare questi giocattoli”: il video della pediatra inglese diventa virale

In vista delle festività natalizie, una pediatra inglese si è rivolta ai genitori per ricordare loro come alcuni giocattoli non siano adatti per i più piccoli: magneti, biglie e perline d’acqua sono pericolosi per i bimbi sotto una certa età e anche le bici, se non accompagnate da un casco, dovrebbero essere eliminate dalla lista per Babbo Natale.