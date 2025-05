video suggerito

"Queste sono le venti esperienze che tuo figlio dovrebbe fare entro i dieci anni": il parere dell'esperto di infanzia Sono venti le attività fisiche e culturali che i bambini dovrebbero fare entro i 10 anni di vita per assicurarsi un corretto sviluppo di corpo e mente. Nessuna di queste prevede l'utilizzo di dispositivi digitali.

A cura di Sophia Crotti

I bimbi della generazione beta sono in nuovi nativi digitali, riusciranno infatti, come già hanno fatto fino ad ora i ragazzi della Gen Z e della Gen Alpha, a superare i propri genitori per quanto riguarda le competenze tecnologiche. Questa propensione per l'utilizzo dei dispositivi digitali, che spesso si trasforma in una dipendenza, se non correttamente normata, non deve però impedire ai bambini di svolgere le 20 attività che, secondo l'esperto di infanzia Evan Evans, non possono essere rimandate oltre i primi 10 anni di vita.

L'attività fisica durante l'infanzia

Secondo l'esperto di infanzia Evan Evans la tendenza delle nuove generazioni ad essere tutte sempre più esperte di tecnologia è da ritrovare in quella dei genitori a preferirli chiusi nelle loro camerette che non tra le insidie del mondo esterno. Evans specifica che avendo reclutato un gruppo di genitori per comprendere quanto tempo concedessero ai figli on line, il 68% di loro si diceva riluttante all'idea che i propri bambini giocassero, senza supervisione anche sotto casa.

"I genitori si dicevano divisi tra la paura degli estranei, che li portava a vietare ai loro figli di recarsi a piedi da soli a casa di amici o in bicicletta, e il desiderio nel 62% dei casi che i loro bambini potessero vivere la stessa infanzia libera e serena che avevano vissuto loro stessi". Evans spiega che le nuove generazioni dunque trascorrono il loro tempo libero nelle piazze virtuali, dove si incontrano con gli amici ma possono anche imbattersi in dei malintenzionati, per questo bisognerebbe sempre normare l'utilizzo dei dispositivi che hanno in mano i piccoli, spiegando loro che devono difendersi dai predatori della rete. Il fatto che i bimbi conducano stili di vita tanto sedentari è davvero dannoso per la loro salute, infatti l'OMS raccomanda che i bimbi di età compresa tra i 5 e i 17 anni svolgano almeno un'ora al giorno di attività fisica, suddivisa anche in più sessioni, da moderate a più intense. Nel corso della settimana poi i ragazzi dovrebbero concedersi almeno tre sessioni di attività volte a sviluppare la loro massa muscolare e a rafforzare le loro ossa, per poter stare bene e condurre uno stile di vita sano.

Le venti attività da fare entro i 10 anni

Evans, analizzate le risposte dei genitori al suo sondaggio, ha stilato una lista di 20 attività fisiche che a suo avviso i bambini dovrebbero fare o avere già fatti entro i 10 anni di vita. "Se i vostri bimbi non hanno ancora iniziato queste attività vi consiglio di fargliele provare, per assicurarvi un corretto sviluppo della loro salute fisica e mentale".

Rotolarsi giù per una collina Fare campeggio nella natura Arrampicarsi su un albero Cercare in un bosco le tracce lasciate dagli animali Fingersi il re o la regina in un castello Visitare almeno una città che è stata il set di un film Provare a nuotare in acque libere Tuffarsi in una piscina Giocare a calcio e provare a segnare un goal Andare a teatro Organizzare uno spettacolo per tutta la famiglia Fare un'escursione Provare a salire su un cavallo Correre per un percorso ad ostacoli Fare attività che sviluppino l'equilibrio Raccogliere della frutta da un albero Raccogliere le foglie cadute a terra per distinguerle Provare l'emozione delle montagne russe Giocare al parco con gli amici Visitare una città storica