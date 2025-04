video suggerito

Quali compiti si possono dare ai bimbi per prendersi cura degli animali domestici? Il parere dell'istruttrice cinofila I bambini possono imparare molto prendendosi cura degli animali domestici, l'istruttrice cinofila ha dato qualche dritta ai genitori sui compiti da dare ai piccoli nel prendersi cura degli animali in base all'età.

Intervista a Veruska Negri Istruttrice cinofila e coadiutrice del cane, specializzata in interventi assistiti con gli animali

A cura di Sophia Crotti

Bimbi e animali domestici sono un'accoppiata vincente, soprattutto se si spiega ai piccoli come potersene prendere cura. Imparare ad accudire un animale, che con sempre maggiore probabilità popola le case delle coppie, prima che decidano di mettere al mondo un bebè, permette ai piccoli di diventare molto responsabili e infinitamente più empatici nei confronti degli esseri umani. I genitori, che devono sempre essere i responsabili ultimi dell'amico a quattro zampe, possono lasciare ai bambini dei compiti specifici, in base alla loro età, affinché si occupino dell'animale e ne traggano il maggior numero di benefici.

Veruska Negri, istruttrice cinofila e coadiutrice del cane, specializzata in interventi assistiti con gli animali, ha spiegato a Fanpage.it quali compiti si possono dare ai bimbi, per prendersi cura degli animali domestici, in base all'età.

I bimbi possono occuparsi, con specifici compiti, degli animali domestici che girano per casa?

Certo, tutto però deve avvenire sotto l'occhio vigile del genitore e i compiti devono essere studiati oltre che in base all'età del bambino anche in base alla stazza dell'animale e alla sua indole più o meno docile.

Quali compiti può svolgere un bambino molto piccolo per prendersi cura di un animale domestico?

Il primo compito che possono assumere i bambini non appena iniziano a muovere i primi passi, tra il primo e il secondo anno di vita, è quello di rendersi disponibili per nutrirlo. I genitori, consapevoli che il proprio animale domestico non abbia atteggiamenti aggressivi o troppo possessivi in relazione al cibo, possono chiedere al bimbo di preparare la pappa insieme a loro e poi portarla nella ciotola dell'animale insieme. Se il cane invece tende ad essere molto geloso del suo cibo, il bimbo può osservare il genitore che gli spiega come nutrirlo.

Il bimbo può trovane nell'animale anche un compagno di giochi?

Certo, dei piccoli giochi sono un'ottima modalità per permettere ad animali e bambini di entrare in relazione. Quando l'animale domestico è un cane si può dare al bambino una pallina, da chiudere tra le mani facendo in modo che il cane con la zampa capisca dove si trova.

Con l'adolescenza quali attività si possono proporre invece?

Quando il bambino cresce e diventa adolescente, con molta probabilità sentirà l'animale più suo, quindi può portarlo a passeggio. In questo caso però bisogna valutare le capacità fisiche del ragazzo e la stazza e l'indole dell'animale. Un altro modo per prendersi cura del proprio animale, dopo che lo si conosce da tempo, piò essere mettere in guardia gli amici, se si tratta di un animale adottato che è spaventato dagli umani, può invitarli a non avvicinarsi per esempio oppure spostare l'animale in un altro luogo per giocare con i propri amici.