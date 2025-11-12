Psicologa rivela le 7 domande che ogni genitore dovrebbe rivolgere ai figli dopo la scuola

Una psicoterapeuta americana ha spiegato come alcune domande mirate possano stimolare la crescita e il desiderio di apprendimento dei bambini: “Non limitiamoci a chiedere ‘com’è andata?'”

Il dialogo tra genitori e figli è una delle chiavi più importanti per la crescita emotiva e relazionale dei bambini. Una semplice domanda, posta nel momento giusto e con il tono giusto, può aprire mondi inattesi: stimolare la curiosità, accendere la fiducia, allenare l’empatia. Eppure, spesso, il tradizionale "Com’è andata a scuola?" si rivela un vicolo cieco, capace di generare solo monosillabi o il classico "niente" che chiude la questione.

Amy Morin, psicoterapeuta, assistente sociale clinica e docente alla Northeastern University, da anni aiuta i genitori a costruire conversazioni più autentiche con i propri figli e in un articolo recentemente comparso sul sito dell'americana CNBC ha invitato mamme a papa a superare le solite domande di rito per fare spazio a quelle che stimolano la riflessione, la consapevolezza e la crescita interiore. "Quando i bambini imparano a raccontare le proprie esperienze allenano abilità fondamentali come la consapevolezza emotiva, la capacità di risolvere problemi e l’empatia", ha spiegato.

Secondo la terapeuta, ci sono in particolare sette domande che possono trasformare il momento del dialogo quotidiano in un’occasione preziosa di crescita condivisa.

