Per crescere figli sicuri ci sono 7 cose che un genitore non dovrebbe fare: la spiegazione della parental coach

In un mondo che sembra pretendere la perfezione anche dai più piccoli, crescere figli sicuri e resilienti rappresenta una sfida sempre più complessa. La parental coach Reem Raouda ha quindi individuato sette comportamenti comuni da evitare: protezione eccessiva, ricerca della perfezione, controllo rigido e pressione sui risultati. Perché il vero sviluppo emotivo, ha ricordato l’esperta, nasce anche dagli errori e dalla capacità di fare i conti con le proprie emozioni.

In un mondo che corre veloce e sembra pretendere la perfezione tanto dagli adulti quanto dai bambini, insegnare ai figli a essere indipendenti, sicuri e resilienti è forse uno dei compiti più difficili per un genitore. Molti pensano che spingere sull'acceleratore fin dall’infanzia — pretendendo risultati eccellenti, comportamenti impeccabili e il massimo impegno in ogni attività — sia il modo giusto per prepararli alle sfide della vita. Ma non sempre più disciplina, più aspettative e più controllo significano più forza.

Secondo Reem Raouda, parental coach, imprenditrice ed esperta di genitorialità, le cose stanno diversamente. Dopo aver studiato oltre duecento relazioni tra genitori e figli e grazie anche alla sua esperienza personale come madre, Raouda ha individuato alcuni comportamenti tipici di quei genitori "iper-performanti" o eccessivamente apprensivi che, pur mossi dalle migliori intenzioni, finiscono per indebolire la fiducia e l’autonomia dei loro figli. Sul sito della CNBC, l’esperta ha elencato sette atteggiamenti da evitare se si desidera crescere bambini mentalmente forti, capaci di cavarsela da soli e di affrontare le difficoltà senza paura.

I sette comportamenti da evitare per crescere figli sicuri

Quello di una mamma o di un papà non è affatto un compito semplice e anche il genitore più volenteroso può commettere degli errori in buona fede a causa dell'eccessivo desiderio di volere sempre il meglio per i propri bambini. Raouda ha però invitato gli adulti a non esagerare né con l'atteggiamento protettivo, né con la disciplina ferrea, elencando sette atteggiamenti che non si dovrebbero replicare per il bene dei figli.