“Mio figlio mi ha pregata di lasciare giù il telefono quando sono con lui” : il racconto di una mamma Una mamma ha raccontato di essere stata rimproverata dal suo bambino per il troppo utilizzo del cellulare e di aver così riscoperto la bellezza di annoiarsi e stare senza telefonino. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

Una donna ha raccontato di essersi vista strappare di mano il suo cellulare dal proprio bambino, non perché volesse giocarci, ma perché esasperato dall'uso compulsivo e spesso inconscio dell'apparecchio da parte della mamma.

Il gesto del bambino contro l'uso del cellulare della mamma

Il bimbo di 4 anni, prima di entrare insieme alla mamma, alla consueta lezione di nuoto, come racconta lei all'Huffpost, ha preso il cellulare dalle mani della donna e le ha chiesto di tenerlo in macchina per l'intera durata della sua permanenza in acqua. La donna ha inizialmente risposto con stupore alla domanda del piccolo, ma senza perdere le staffe ha cercato di capire il perché del gesto. "La settimana scorsa ho imparato a galleggiare mamma e mentre facevo la stella marina in acqua per la prima volta ho cercato il tuo sguardo, ma tu stavi guardando il tuo cellulare" le ha risposto il bimbo. La donna ha raccontato di essersi sentita tremendamente in colpa, oltre che per il gesto fatto per riempire il tempo, per quel dolore che il suo bambino si era portato dentro per una settimana. "Sono certa che con il telefono io stessi organizzando in quel poco tempo per me la spesa o un appuntamento di gioco per mio figlio o forse mi stavo concedendo una pausa dallo stress della genitorialità" ha detto la donna all'Huffpost.

La bellezza del dolce far niente

La donna ha accettato il volere del suo bambino e senza nulla tra le mani è entrata nella piscina dove il piccolo aveva il corso. "Ho guardato la gioia del mio bimbo mentre si schizzava l'acqua con gli altri bambini e si divertiva a galleggiare, ho osservato la bellezza della luce che faceva splendere l'acqua, tutte cose di cui non mi ero mai accorta" ha spiegato la donna.

L'esperimento ha reso lei meno stanca e le sue spalle meno tese, il suo bambino meno attratto dal cellulare e meno scontroso. "Genitori dovete davvero provare ad utilizzare meno i vostri telefonini, ne beneficerà il rapporto che avete con voi stessi e con i vostri figli" ha spiegato la donna.

La mamma ha spiegato di non voler riempire i genitori di ulteriori sensi di colpa ma di volerli invitare a concedersi del tempo di pausa e per la noia. "Provate a staccare dagli schermi ad annoiarvi al parco giochi senza pianificare, a stare con i vostri figli e vederli ridere mentre per la prima volta galleggiano in acqua. Non dovete sempre essere produttivi ve lo garantisco".