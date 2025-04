video suggerito

Mamma sgridata da una cassiera per aver fatto mangiare al suo bimbo uno snack prima di pagarlo: "Mi ha solo giudicata" Una mamma si è sentita giudicata dalla cassiera quando le ha passato gli snack che il suo bambino aveva mangiato durante la spesa. "La società attacca di continuo i genitori"

A cura di Sophia Crotti

Una mamma ha postato sul suo profilo TikTok la reazione e il commento di una cassiera quando si è accorta che la donna aveva lasciato che il suo bambino mangiasse uno snack prima di passarlo in cassa.

Il mondo si divide tra genitori he impediscono questa condotta ai propri figli e altri che la sostengono, in ogni caso il video della donna ci aiuta a riflettere su quanto siano sotto attacco i genitori, che a volte cedono ai capricci dei figli, esasperati dalle tante richieste.

Il video della mamma sulla vicenda

"Sono arrabbiata perché mai prima di ora mi sono sentita così tanto giudicata da qualcuno come madre" inizia così il video si Samantha Mary, una mamma inglese infastidita dal commento giudicante di una cassiera al supermercato. La donna racconta nel video di essersi recata al supermercato insieme al figlio che da alcuni giorni non stava molto bene e manifestava una sorta di selettività alimentare.

Il piccolo non poteva stare a casa da solo e dunque la mamma ha deciso di portarlo al supermercato, anche per invogliarlo a scegliere le pietanze che avrebbe preferito mangiare. Il piccolo ha improvvisamente avuto un languorino e chiesto alla sua mamma di poter mangiare uno snack e uno yogurt appena messo nel carrello, la donna ha deciso dunque, come spiega nel video, di accordargli il permesso, dal momento che fino a quel momento si era rifiutato, anche a casa, di mangiare qualsiasi cosa.

"Arrivata in cassa ho passato per prima cosa le due confezioni finite alla signora, dicendole che mio figlio le aveva mangiate durante la spesa, proprio affinché le potessi pagare ugualmente" spiega la mamma.

A quel punto la cassiera l'ha guardata disgustata, passando i due prodotti e gettandoli via. "Non credo che sia corretto lasciar mangiare ai propri figli i prodotti durante la spesa" ha detto la cassiera intenta a ultimare il suo lavoro. A quel punto Samantha Mary rivela di non averci visto più e di averle risposto per le rime che il suo compito non doveva certo essere quello di rimproverare i clienti. "Ho aggiunto tra le lacrime che mio figlio stava male da una settimana e si rifiutava di mangiare ogni cosa, ma che lei, giudicando dall'alto della sua posizione, non poteva certo saperlo". La cassiera a questo punto ha tentato di scusarsi, ma il danno era stato fatto, Samantha Mary si è sentita per l'ennesima volta una mamma sbagliata agli occhi degli altri.

É giusto che i bambini mangino durante la spesa?

Sotto al video della mamma si sono avvicendati diversi commenti, alcuni hanno difeso la cassiera, spiegando che mangiare prima di arrivare in cassa è scortese, poco igienico e parzialmente un furto, dal momento che ancora non si è acquistato l'alimento. Altri hanno invece detto che avrebbe dovuto essere più cortese con la cliente, seppur il suo lavoro sia molto stressante. Una commessa ha commentato dicendo: "Vi assicuro che ricevere tra le mani un pacchetto di grissini mangiucchiato e pieno di saliva è disgustoso". Jacqueline Whitmore, esperta di galateo, alle pagine di Today.com ha dato il suo parere sulla vicenda.

Secondo l'esperta se la fame chiama e i bambini diventano irrequieti è giusto dare loro da mangiare, avendo sempre cura di pagare quanto hanno ingerito, una volta arrivati in cassa. Tuttavia, sta al genitore, secondo la donna, munirsi di guanti, disinfettanti e quanto serve lui per ripulire la confezione se nel mangiare lo snack il bimbo l'ha sporcata in qualche modo.