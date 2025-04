video suggerito

Mamma dà alla luce il suo terzo figlio a 51 anni: “Non credo che sarà l’ultimo” Grace Collins ha raccontato le sue tre gravidanze, tutte avvenute dopo quarant’anni e ha specificato che il più piccolo, nato nel 2024 quando lei aveva 51 anni, non sarà l’ultimo. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Credits: profilo Facebook di Grace Collins

Si parla sempre di più di gravidanze tardive, delle complicazioni e i benefici che comporta diventare genitori ben oltre l'età che si pensava essere il limite massimo della fertilità di una donna. La scienza ha compiuto immensi passi avanti parlando di fertilità, che permettono così alle donne che in una società come la nostra faticano a realizzarsi prima dei 30-40 anni, di attendere il momento giusto per avere un figlio. Lo dimostrano i dati italiani pubblicati nell'ultimo report ISTAT che parlano di un'età media al parto sempre più alta, che quest'anno ha toccato i 32,6 anni. Come nel caso di Grace Collins, mamma americana che ha dato alla luce il suo primo bambino a 44 anni, il secondo a 46 e il terzo a 51. "Non penso che sarà il mio ultimo figlio" racconta la donna a Today.com, spiegando come sono andate le sue gravidanze.

Non esiste l'età giusta per diventare mamma

L'età, secondo Collins conta, ma non quando si parla di diventare genitori. Racconta a Today.com di aver incontrato il suo attuale maritò Chris a quarant'anni e di aver capito subito che non poteva trattarsi solo di un amico. "Sapevo di essere grande per poter mettere al mondo un figlio così, abbiamo deciso di coronare il nostro desiderio affidandoci fin da subito a una clinica per sottoporci alla fecondazione in vitro".

Dopo essere convolata a nozze, all'età di 42 anni, si è sottoposta alle tecniche di PMA e ha seguito le indicazioni dei medici per uno stile di vita che permettesse ai suoi bimbi di crescere al meglio possibile e al suo corpo di essere pronto ad accoglierli. "Arrivo da una piccola città del Texas, per diventare madre ho dovuto rivolgermi a una clinica di St.Luois e raggiungere la località prendendo un aereo". Così è iniziato il percorso dei due per diventare una famiglia, supportati dal loro desiderio e dalla medicina. "Oggi si può diventare madri dopo i 40 anni e mi piacerebbe che la gente non si stranisse più dinnanzi a questa consapevolezza" ha detto lei a Today.com.

I benefici di diventare mamma superati i 40'anni

Collins ha raccontato che la sua ultima gravidanza, conclusasi nel 2024 quando aveva 51 anni, è stata la meno faticosa e dolorosa di quelle da lei vissute. A rendere la gravidanza un'esperienza migliore sono stati un insieme di fattori, innanzitutto un amore per il suo corpo e una capacità di rispettare le indicazioni per uno stile di vita sano mai sperimentate prima. "Oggi non ho le insicurezze e la leggerezza che mi contraddistinguevano a vent'anni, per questo credo di vivermi meglio le gravidanze" ha spiegato lei. In secondo luogo, il piccolo AJ, nato nel 2024 è stato l'unico a non venire al mondo senza che un cataclisma colpisse la terra, come la sua sorellina Maggie, nata durante l'uragano Harvey, o la secondogenita Goldie, nata a febbraio 2020, mentre il mondo chiudeva le sue porte.

In un video diventato virale sui social la donna ha raccontato di voler dare la forza a tutti coloro che credono che non diventeranno mai genitori perché sintonizzati sull'orologio degli altri. "Gestire una gravidanza e poi dei figli è tutt'altro che facile, ma se ci riesco io a 51 anni, possono farlo tutti" diceva.

Oggi si sente ringiovanita, grazie ai suoi figli che contribuiscono a tenere impegnata e sempre elastica la sua mente e non soffre il confronto con i genitori dei compagni di classe dei figli, più giovani di lei: "Vi assicuro che le cose in comune, in quanto genitori, superano quelle che non lo sono, nessuno mi giudica, siamo tutti aperti al confronto" ha concluso sottolineando che sentiremo ancora parlare di lei, perché ha intenzione di allargare nuovamente la famiglia.