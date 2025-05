video suggerito

La storia delle 14 infermiere ostetriche che vivono la gravidanza contemporaneamente Sono 14 le gestazioni contemporanee del team di infermiere del reparto di cura della donna e del bambino di Green Bay, alcune di loro hanno il termine fissato a pochi giorni dalle altre. Ognuna di loro, secondo la direttrice del reparto vivrà la maternità come un modo per approfondire ancora di più l'argomento di cui è esperta.

A cura di Sophia Crotti

11 delle 14 infermiere incinte_Credits: HSHS St. Vincent Hospital

Nella giornata mondiale dell'infermiere l'ospedale Sant Vincent di Green Bay ha condiviso un annuncio alquanto particolare sono 14 le infermiere che si occupano quotidianamente, nel reparto di ostetricia e ginecologia, di donne in dolce attesa, che stanno vivendo contemporaneamente la gravidanza.

La storia delle 14 infermiere incinte

Le 14 infermiere hanno tutte a che fare con donne incinte e neonati ormai da tempo, lavorando per il centro di cura per donne e neonati dell'ospedale HSHS St. Vincent di Green Bay. Tuttavia, è stato insolito il loro annuncio quasi contemporaneo della gestazione, tutte quante partoriranno tra maggio e settembre. Nelle foto scattate dall'Ospedale 11 delle 14 infermiere posano mostrando i loro pancioni più o meno pronunciati a seconda della settimana di gravidanza.

11 delle 14 infermiere incinte_Credits: HSHS St. Vincent Hospital

"È un momento incredibile, un punto di svolta per la vita di molte delle nostre professioniste, alcune delle quali diventeranno mamme per la prima volta" spiega Amy Bardon, direttrice del centro medico. Ci tiene a puntualizzare però, che nessuna di loro si approccerà davvero alle piccole nuove vite per la prima volta: "Sono esperte di neonati a pieno titolo, tuttavia credo fortemente che approcciarsi alla maternità in prima persona e non più per fornire assistenza, permetterà loro di approfondire la materia ulteriormente" ha concluso Bardon.

Il ricovero delle donne tra le braccia delle loro colleghe

Dal centro medico fanno sapere che le loro specialiste di infermeria ostetrica seguono una specializzazione approfondita che permette loro di non essere solo esperte cliniche ma anche educatrici, sostenitrici di quei padri che non sanno come approcciarsi al dolore delle donne durante il parto e supporto per la coppia di neo-genitori che nasce insieme al loro bambino. "Proprio per la loro preparazione sono certa che saranno pronte ad accogliere i loro piccoli, partoriranno poi accompagnate dalle loro colleghe di cui conoscono la professionalità e con le quali hanno costruito legami importanti" ha concluso Bardon.

Due delle infermiere che hanno posato con il camice e il pancione in bella mostra hanno il termine del parto fissato a 4 giorni l'una dall'altra. Le due hanno raccontato alle pagine di Today.com che adorano la strana situazione in cui si trovano insieme alle loro colleghe: "Ci teniamo d'occhio a vicenda, ci prepariamo insieme al parto facendo degli esercizi e stiamo all'erta al momento in cui si romperanno le acque alla prima di noi" ha spiegato Van Enkenvort.

Ashlyn Short, un'altra infermiera ha spiegato che i loro pancioni non sono passati inosservati tra i pazienti e che non c'è futura madre che non si stupisca guardandole: "Mi fa molto ridere quando una paziente dice sorpresa ‘ma anche lei è incinta', poi entra una collega e aggiunge ‘ah no sono tutte incinte qui le infermiere'".