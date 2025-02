video suggerito

Immerge il figlio piccolo nella neve per fortificarlo e pubblica il video, la pediatra: "Una tortura inutile" Una madre di Bucarest è stata indagata dopo aver diffuso un video in cui costringeva il figlio di pochi mesi a immergersi nella neve. L'episodio, forse legato a un controverso trend ispirato a ideologie estremiste, ha scatenato indignazione e l'intervento delle autorità per la tutela dell'infanzia. La pediatra della SIP: "Pratica pericolosa".

Una mamma influencer di 33 anni è stata messa sotto indagine dalla Polizia di Bucarest, in Romania, dopo aver condiviso su TikTok un video in cui si era fatta riprendere mentre immergeva il figlio di pochi mesi – visibilmente a disagio – in una vasca colma di neve fresca.

Il filmato, che era stato condiviso con la didascalia "Lo sto facendo diventare uno spartano", è valso alla donna l'accusa di aver messo in pericolo la salute e il corretto sviluppo psicofisico del bambino. In attesa dell'evoluzione delle indagini, la stessa madre ha comunque provveduto a rimuovere il filmato dal web e cancellare il proprio profilo social.

Il video incriminato

Nella clip, subito diventata virale, la donna fa sedere il figlioletto in una vasca di plastica piena di neve e continua a strofinargli il corpo con manciate di neve ghiacciata, probabilmente nel tentativo di temprarne la resistenza. L'audio rivela chiaramente le urla di disagio del bambino, mentre la madre e un uomo fuori campo, che secondo gli inquirenti potrebbe essere il padre intento a riprendere la scena, ridono di gusto.

Dopo la diffusione delle immagini, l'autorità rumena per la tutela dell'infanzia ha subito annunciato provvedimenti, chiedendo il supporto delle istituzioni competenti per identificare le persone coinvolte e ricordando come simili "prove di resistenza" possano compromettere gravemente la salute di bambini così piccoli.

Il sospetto di un trend nocivo

Secondo una teoria ripresa anche dai media britannici, il preoccupante episodio potrebbe far parte di una serie di contenuti social ispirati dai sostenitori del politico di estrema destra romeno Călin Georgescu, populista e filorusso che dopo la vittoria dello scorso novembre al primo turno delle elezioni presidenziali (successo poi annullato dalla Corte Costituzionale romena per il pericolo di possibili ingerenze russe) è stato recentemente fermato e interrogato per rispondere di gravi accuse, tra cui istigazione ad azioni contro l’ordine costituzionale e falso sul finanziamento elettorale.

Durante i roboanti mesi di campagna elettorale, il movimento dietro a Georgescu aveva infatti promosso pratiche machiste – come camminare a piedi nudi sulla neve o nuotare in acque ghiacciate – per "rafforzare" il corpo contro le malattie.

Il commento della pediatra

Sottoporre bambini così piccoli a un simile shock però, non solo non contribuisce a crescere adulti più robusti, ma potrebbe addirittura mettere in pericolo la loro salute."Camminare a piedi nella neve o nuotare in acque ghiacciate non sono pratiche che possono rafforzare il corpo dei bambini contro le malattie", ha spiegato la pediatra Elena Bozzola, membro della SIP (Società Italiana di Pediatra) e Presidente della Onlus "Il bambino e il suo pediatra". "Anzi, l’esposizione prolungata al freddo può portare a ipotermia e congelamento, condizioni molto serie e tanto più pericolose quanto il bambino è piccolo per una più rapida dispersione di calore in condizioni di freddo estremo".

Per questo, ricorda la dottoressa Bozzola, non solo è bene tenersi ben lontani da pratiche primitive e potenzialmente dannose, ma rimane di primaria importanza riporre fiducia nei metodi sicuri e scientificamente validi proposti dalle linee guida mediche: "Ricordiamoci che per crescere bambini "forti" basta una dieta sana ed equilibrata, una regolare attività fisica e un riposo adeguato in termini di quantità e qualità".