"Il segreto per crescere brave mamme? Mettersi al primo posto": l'opinione controcorrente di una madre Una mamma americana ha acceso il dibattito online sostenendo che le madri che si prendono cura di sé sono le migliori per i propri figli. Il suo messaggio, supportato anche da ricerche scientifiche, invita a superare l'ideale della maternità come sacrificio, promuovendo benessere e consapevolezza.

Non si è madri migliori annullandosi, ma imparando a stare bene con sé stesse. È questo il messaggio che Mary Wilson, mamma 37enne di Long Island (USA), ha lanciato su TikTok per rompere uno dei più grandi tabù sulla genitorialità, e sull'essere madre in particolare. Il suo video, diventato rapidamente virale, ha infatti ribaltato l’idea tradizionale di maternità come sacrificio totale, sostenendo invece che una madre appagata e centrata sia in grado di crescere figli più felici ed equilibrati.

La "baddie mom" non è egoista, è consapevole

Mary Wilson si definisce una "baddie", termine diventato comune anche nello slang giovanile nostrano (la giovane rapper Anna Pepe ne ha fatto un marchio di fabbrica), ma che in questo caso non ha nulla a che fare con l’apparenza o la vanità. Essere una baddie, per lei, è una questione di mentalità: significa prendersi cura del proprio benessere, sia fisico che emotivo, per essere la versione migliore di sé. Questo si traduce in piccoli riti quotidiani – passeggiate, letture, hobby, appuntamenti con la terapeuta – che la aiutano a non trascurarsi e a sentirsi più presente e disponibile con il figlio.

Anche la Scienza sembra essere dalla parte della "baddie mom". Diverse ricerche hanno infatti dimostrato come il benessere emotivo della madre, soprattutto durante la gravidanza, vada a incidere sullo sviluppo cerebrale del bambino, influenzandone la regolazione emotiva e le capacità cognitive.

Un modello sano per le nuove generazioni

Secondo Wilson, il messaggio implicito che si trasmette ai figli attraverso la cura di sé è potente: crescere con una madre che si valorizza insegna l’importanza dell’autostima e del rispetto per i propri bisogni. "Quando sei felice come madre, porti gioia in tutto ciò che fai con i tuoi figli" ha, raccontato. Il risultato? Più pazienza, più presenza e più capacità di affrontare le sfide della genitorialità.

Per troppo tempo, ha sottolineato Wilson, la maternità è stata legata a un’idea di abnegazione assoluta. Ma quel modello, oggi, appare sempre più insostenibile. "Porta al burnout e trasmette ai figli modelli poco sani", ha dichiarato alla rivista Newsweek. Sempre più donne, anche grazie ai social, stanno prendendo coscienza che prendersi cura di sé non è un gesto egoista, ma un passo necessario per crescere figli più sereni.