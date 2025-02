video suggerito

I 9 segnali che stai educando troppo duramente i tuoi figli, secondo il pediatra Essere severi e urlare addosso ai propri bimbi perché rispettino le regole e si comportino bene, non ha alcun vantaggio per i bimbi se non quello di iniziare a temere i genitori. Ecco i 9 segnali che si è troppo rigidi con i bambini.

A cura di Sophia Crotti

Qual è il confine tra essere genitori autorevoli o genitori autoritari? I rimproveri sono sempre un metodo educativo valido per far comprendere ai bambini o ai ragazzi che stanno sbagliano? A queste e molte altre domande hanno risposto una serie di esperti alle pagine di Parents, elencando i 9 segnali che fanno di un genitore una madre o un padre dallo stile genitoriale troppo severo.

Quando si diventa genitori troppo severi?

Gridare, non ascoltare mai le risposte dei propri bambini e imporre limiti stringenti, non solo per la sicurezza dei più piccoli, ma per una sorta di mania del controllo, si traduce in uno stile genitoriale troppo severo. Il pediatra Ochal alle pagine di Parents ha spiegato che la severità dei genitori tende a fomentarsi in un circolo vizioso, dal momento che permette di ottenere nell'immediato la disciplina dei propri bambini: "I bimbi appena sentono un genitore alzare la voce modificano il loro atteggiamento perché ne sono spaventati e di conseguenza i loro genitori si compiacciono di aver raggiunto il proprio obiettivo".

Secondo l'esperto spesso i genitori che mettono in pratica questa condotta sono anche influenzati da una serie di commenti non richiesti che provengono dall'esterno, sul loro modo di crescere i propri bambini. In ogni caso, l'esperto è convinto che questo modo di educare i propri figli non sia per nulla positivo per la loro autostima per svariati motivi: "I bambini che crescono tra le urla e le minacce dei genitori saranno poi convinti che atteggiamenti del genere, ricevuti da compagni di classe violenti e bulli siano giusti". La neuropsicologa Erica Kalkut ha aggiunto alle pagine del giornale che i bambini cresciuti troppo rigidamente non riescono a sviluppare l'autostima necessaria a riconoscere quali decisioni giuste prendere per se stessi: "Spesso non sanno autoregolarsi, hanno sempre molta ansia e pochissima autostima". L'esperta spiega che optare per un'educazione meno rigida, visti i lasciti di una genitorialità troppo autoritaria, non significa certo non dare regole ai bambini, essenziali al loro sviluppo, ma smettere di urlare, spiegare loro il motivo di ogni rimprovero e riuscire ad adeguare i limiti imposti allo sviluppo dei bambini che crescendo avranno esigenze diverse: "Essere genitori meno severi significa aiutare i bambini quando sono in difficoltà con una regola che abbiamo dato loro e decidere di spiegare cosa stanno sbagliando, piuttosto che urlarglielo contro".

I 9 segnali che sei un genitore severo

I due esperti di genitorialità hanno stilato poi i 9 segnali inequivocabili che è arrivato il momento di abbandonare le grida per darsi all'ascolto dei propri bambini, perché si è diventati genitori troppo severi:

Hai sempre un'espressione contrita e il tuo modo di porti in famiglia con i figli o il partner è sempre molto duro. Urla e minacce sono il pane quotidiano non appena il proprio figlio sbaglia o si comporta male. Temi che senza delle regole ferree il bambino faccia dei capricci esagerati. Quando rimproveri tuo figlio non gli chiedi il perché del suo atteggiamento. In casa vostra non si transige sull'orario dei pasti, della messa a letto, sul muoversi in casa con le ciabatte. Ogni errore, anche piccolo di tuo figlio, diventa una tragedia, un modo per svilirlo e fargli notare che ha sbagliato. Amore e coccole per il tuo bambino coincidono con il suo comportarsi bene.

Gli ultimi due punti, come spiegano gli esperti, riguardano invece i comportamenti del bambino che potrebbero denotare il suo star subendo l'eccessiva severità dei genitori:

Il bimbo non svolge più le attività che era sempre stato solito fare. Il piccolo manifesta segnali di stress, quali mal di testa, ansia ricorrente, mal di pancia e poco appetito.