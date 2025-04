video suggerito

"Ho sfidato mio marito a riconoscere il sapore del latte materno": la strana challenge di una mamma Una mamma ha fatto partecipare il marito a una sfida molto strana, riconoscere il suo latte materno tra bicchieri pieni di diverse tipologie di latte, il risultato è stato esilarante.

A cura di Sophia Crotti

Credits_ Profilo TikTok di @hotmommajourney

Una mamma ha dato il via a una challenge molto particolare insieme al suo compagno, cercando di capire se fosse in grado di distinguere il suo latte materno tra diversi bicchieri contenenti latte in polvere o vaccino.

Il video della challenge virale

"Il latte umano è molto diverso da quello che si compra al supermercato proveniente dalle mucche" inizia così il video postato su Instagram da Gabrielle Mika, una mamma che sta ancora allattando il suo bebè.

La donna racconta tramite video divertenti e più serie tutti gli aspetti della maternità che spesso si danno per scontati ma possono, se nessuno da loro voce, aiutare le persone a sentirsi meno sole. Questa volta si è dedicata a un contenuto divertente, volto a testare il partner sulla sua capacità di riconoscere, tra diverse tipologie di latte il suo. "Metterò tutte le tipologie di latte che ho nel frigorifero in diversi bicchieri".

La donna a questo punto passa in rassegna il latte di mucca, quello senza grassi, quello che utilizza per fare la schiuma nel cappuccino dicendo che alcuni di loro, nel sapore si avvicinano molto al latte materno. A questo punto prende un biberon contenente del latte che si era tirata in precedenza: "Ecco questo è il latte materno e il compito di mio marito sarà individuarlo". Per rendere l'esperimento ancora più complesso allunga alcune tipologie di latte con un po' di acqua, rendendo così il fluido più simile al latte materno.

La reazione del marito e il parere degli esperti

L'uomo a questo punto viene chiamato in cucina e dopo aver notato i tanti bicchierini ricolmi di latte sul tavolo, viene informato dalla moglie della challenge a cui starà per partecipare. "Qui troverai 5 tipologie di latte, una di queste è il latte materno". L'uomo inizialmente restio si presta al gioco e dopo aver individuato due bicchieri che gli sembrano contenere sostanze dal sapore simile al latte materno riesce, grazie all'aiuto del suo bimbo a individuare il latte della compagna.

Gli esperti non sono molto favorevoli all'ingestione di latte materno da parte di individui adulti e specificarono questa loro idea nel 2015, quando bere e acquistare latte materno divenne una moda fitness.

Come si legge da un articolo sul tema pubblicato sulla rivista scientifica Journal of the Royal Society of Medicine si tratta di latte perfetto per i neonati ma con più rischi che benefici per gli adulti. Non venendo pastorizzato, infatti, il latte materno potrebbe essere contaminato da sostanze chimiche e ambientali in grado di alterarne la composizione e renderlo pericoloso per il corpo umano, senza contare che si tratta di un latte con meno proteine di quello vaccino. "Il latte materno non ha alcun beneficio per gli adulti, se non placebo" hanno concluso i ricercatori.