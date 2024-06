Gli effetti delle polveri del Sahara sulla salute dei bambini: “Asma e allergia, meglio che giochino in casa”

Asma, bronchite e allergia nei bambini possono essere causate anche dal particolato che oltre allo smog si muove nell’aria durante gli episodi di spostamento delle polveri rosse del Sahara. Per questo durante gli episodi è bene tenere le finestre chiuse e far giocare i bimbi in casa.