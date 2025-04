video suggerito

“Ecco cosa succede se leggi le favole ai bambini fin dalla nascita”: il video di una mamma A soli 14 mesi si può essere già abili lettrici? La piccola Eliana, abituata alla lettura dai suoi genitori fin dalla nascita adora sfogliare i libri e leggerli nella sua lingua sconosciuta al mondo adulto. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

Credits: Profilo TikTok di @carrierad

Una mamma ha condiviso un video in cui la sua bambina di appena 14 mesi, con un libro tra le mani sfoglia le pagine e legge a modo suo la storia che ha per protagonista un coniglietto marrone. "Io e il suo papà le leggiamo favole da quando è nata, questi sono i risultati".

La piccola lettrice da record

Carrie Rad è la mamma neozelandese della piccola Eliana, una bimba di soli 14 mesi che è diventata la protagonista di un video molto divertente. La bambina, ripresa dalla sua mamma, si trova seduta a terra sul tappeto morbido, circondata da pupazzi e tra le sue mani ha un enorme libro illustrato, dal quale si intravede il protagonista del racconto che sta leggendo, un simpatico coniglietto antropomorfizzato. La bimba non si limita a sfogliare le pagine o a indicare le immagini, ma legge ad alta voce il racconto con una lingua tutta sua che la mamma definisce "gibberish". "È questo che succede quando decidi di leggere libri a tua figlia fin dalla nascita" spiega la mamma, a Newsweek, che insieme al papà della piccola, Alexander Ayling, ha reso la lettura in famiglia un'attività quotidiana per loro e per la bimba.

A soli 14 mesi la bimba non può fare altro che leggere nella sua lingua sconosciuta al mondo adulto, ma dando a vedere di aver perfettamente imparato a farlo. Il papà della piccola ha spiegato che la bimba ci ha messo un po' di tempo a capire come tenere in mano un libro senza distruggerlo: "All'inizio strappava le pagine, masticava la copertina in cartoncino, poi a poco a poco ha dimostrato di iniziare ad imitare il nostro modo di leggere".

Il parere degli esperti

Il video, postato dai genitori il 20 aprile, in poche ore ha collezionato quasi 5 milioni di visualizzazioni e in tanti hanno commentato la simpatica modalità di lettura della bambina, tra loro anche degli esperti. "Io sono un insegnante di lettura e posso dirvi con certezza che questa bambina è già molto più avanti di tanti coetanei" scrive un utente. Un'altra docente specifica che la capacità di lettura dei bambini inizia molto prima della scuola, già a 5 anni i piccoli sanno maneggiare un libro ed imitare i genitori nella lettura, atteggiamenti che rendono per loro davvero più semplice fare propria questa pratica nella quotidianità. "Sono contento che così tanti esperti abbiano riconosciuto i benefici di leggere precocemente ai bambini, trovo affascinante anche io ascoltare mia figlia che a soli 14 mesi imita le paure e il tono di lettura che io e il suo papà utilizziamo con lei" ha concluso la mamma.