È vero che le bevande energetiche blu aumentano la produzione di latte? La risposta delle esperte Esistono tanti consigli che non si fondano su alcuna base scientifica sul web, un'infermiera e una dietologa hanno parlato del falso mito secondo cui bere bibite azzurre aumenterebbe la produzione di latte.

A cura di Sophia Crotti

Una mamma ha raccontato di aver vissuto con estrema ansia l'allattamento al seno con la sua primogenita.

La donna, dopo aver ascoltato diversi medici e consulenti per l'allattamento ed essersi sottoposta insieme alla neonata a qualsiasi tipo di visita, ha deciso di affidarsi ad un metodo conosciuto online. Secondo le esperte, che ne hanno parlato a Today.com si tratta di una mera invenzione.

Le difficoltà della neo mamma

Una mamma ha raccontato a Today.com di aver vissuto immense difficoltà dopo aver deciso di allattare la sua bambina. "Ho chiesto all'ospedale un tiralatte efficiente, ho contattato diverse consulenti per l'allattamento al seno, ho fatto fare alla mia bimba delle sedute dall'osteopata per migliorare la suzione, ma niente".

La donna racconta che la piccola non sembrava mai sazia e dopo ogni poppata strillava per la fame, così ha deciso di seguire il consiglio di uno sconosciuto che in un video online invitava le donne che facevano fatica ad allattare al seno a provare con le bevande energetiche di colore azzurro.

"Ho mandato mio marito a comprare una cassa di bottigliette e ho trangugiato litri di liquido turchese energetico". L'unico risultato, però, per la donna, è stato avere la lingua colorata di turchese per qualche ora.

Oggi mamma di 3 figli, ripensando a quel dolce desiderio di allattare al seno e alla facilità con cui ha creduto ad uno sconosciuto seguito online, la donna si è chiesta se effettivamente i drink energetici avessero sul corpo delle neo-mamme qualche beneficio riguardo l'allattamento.

Il parere dei medici sulle bibite turchesi

Ad esprimersi riguardo alle bevande energetiche alle pagine della testata sono state la dietista Natalie Rizzo e l'infermiera Emily Silver.

Rizzo ha spiegato che idratarsi sicuramente contribuisce alla produzione di latte. "Se una donna per rimanere idratata preferisce bere una bevanda azzurra energetica, può riscontrare un aumento della produzione di latte in generale, esattamente come lo riscontrerebbe bevendo dell'acqua o del succo di frutta" spiega la dietista.

L'infermiera Silver si è detta concorde con la collega sottolineando che idratarsi è la base per poter allattare al seno, ma che non esiste alcuna specificità negli energy drink azzurri: "Se fosse così facile li prescriveremmo a tutte le donne, ma l'allattamento prevede l'incastro di molti fattori".

Secondo Rizzo ci sono alcune ricerche riguardo agli alimenti galattogeni, che dovrebbero cioè aiutare le donne a veder aumentare la produzione di latte, avena e lievito di birra, potrebbero contribuire. "In realtà gli stimolatori più efficienti sono proprio legati all'atto in sé dell'allattamento, cercate di fare poppate frequenti o di tirare il latte spesso, svuotate il seno e promuovete con il vostro bimbo il contatto pelle a pelle" ha consigliato Silver.