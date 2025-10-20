Da “Ti voglio bene” a “Ci sono ancora”: le frasi che i figli adulti vorrebbero sentirsi dire dai genitori:

Quando arriva l’età adulta, può accadere che il rapporto tra genitori e figli ormai cresciuti si incrini. Eppure, a volte bastano poche parole per ricucire anni di silenzi e incomprensioni. Secondo la psicoterapeuta Nedra Glover Tawwab, espressioni semplici come “Mi dispiace”, “Sono orgoglioso di te” o “Ci sono ancora per te” possono diventare potenti rimedi capaci di sanare vecchie ferite. In questi casi, l’ascolto e il riconoscimento reciproco sono le chiavi per ritrovare un legame più autentico e paritario, anche dopo molto tempo.

Ci sono parole capaci di sanare ferite invisibili. Non servono discorsi lunghi né gesti eclatanti: a volte bastano poche frasi sincere, dette al momento giusto, per aiutare genitori e figli ormai adulti a recuperare un legame che le vicissitudini della vita possono sfilacciare. Dopo anni di silenzi e incomprensioni, una semplice ammissione, una frase di orgoglio o un "ti ascolto" possono infatti ridurre in poco tempo le distanze emotive e permettere a madri, padri, figli e figli di ritornare a parlare in modo costruttivo. È quanto sostengono diversi terapeuti interpellati da HuffPost UK a partire da un vecchio contenuto virale della psicoterapeuta Nedra Glover Tawwab, conosciuta in Italia per essere autrice del libro "Impara a dire di no".

Nel post Instagram dall'eloquente titolo "Cose che i figli adulti vogliono sentire", Tawwab elencava alcune frasi che ogni figlio adulto sogna di sentirsi dire dai propri genitori. Parole apparentemente semplici, talvolta anche banali – come "Grazie", "Mi piace la tua compagnia" o "Ti voglio bene anche se mi fai arrabbiare" – ma che racchiudono un sorprendente potere "terapeutico" spesso sottovalutato. Un gruppo di psicologi ha quindi provato ad approfondire sei espressioni in particolare che possono aiutare genitori e figli adulti a riallacciare i ragazzi

"Mi dispiace", il potere di una scusa sincera: tra tutte, dicono gli esperti, è forse la frase più difficile da pronunciare. Eppure, secondo lo psicoterapeuta Jor-El Caraballo è anche quella che molti figli adulti desiderano di più. "Molti appartenenti alla Generazione X, ai millennial e persino a parte della Gen Z stanno riflettendo sul proprio passato e su come le scelte dei genitori abbiano inciso sulla loro salute mentale", ha spiegato. Chiedere scusa non significa accusarsi, ma riconoscere che, pur con le migliori intenzioni, si possono aver causato ferite. Per molti genitori, ammettere di aver sbagliato è complesso, soprattutto se cresciuti in contesti dove l'autorità non si metteva mai in discussione. Ma proprio in quella vulnerabilità può nascere un nuovo modo di stare in relazione con i figli adulti – più paritario, autentico e affettuoso – dal quale ripartire.

probabilmente questa frase non suona familiare quanto le altre presenti nell'elenco, ma il concetto che racchiude lo è per molti. Dire "Ero in modalità sopravvivenza" significa riconoscere che, in certe fasi della vita, un genitore ha fatto semplicemente il possibile per restare a galla, anche a costo di trascurare alcuni aspetti emotivi dei figli. Quando si è immersi nei problemi – il lavoro, le spese, gli impegni, le difficoltà economiche – diventa difficile tenere insieme tutto, e può accadere che una madre o un padre non riescano a dare le giuste attenzioni ai bisogni dei propri figli. Comprendere che dietro un atteggiamento distante o brusco c’erano la fatica psicologica o la mancanza di risorse, osserva Tawwab, può però aiutare un figlio o una figlia a dare un nuovo significato ai ricordi d’infanzia e permettere allo stesso genitore di mostrarsi umano, il che può essere decisamente liberatorio. "Sono davvero orgoglioso di te", il bisogno mai superato di approvazione: indipendentemente dall'età, il desiderio di sentire che i propri genitori sono orgogliosi non si affievolisce mai. Anzi, può diventare ancora più importante quando si diventa adulti, ossia il periodo in cui si cercano conferme non solo sul proprio successo – professionale o relazionale – ma anche sulla persona che si è diventati. Per questo, poche parole come "Sono fiero di te" possono diventare una luce rassicurante per chi, anche da adulto, si misura con aspettative elevate o non si sente mai abbastanza. Non si tratta ovviamente di elogiare i risultati materiali, ma di riconoscere il valore della persona, di sentirsi visti, accettati e amati per ciò che si è davvero.

Riaprire un canale comunicativo interrotto può consentire a genitori e figli adulti di riappropriarsi del proprio legame