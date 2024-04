video suggerito

Cos’è il carrello con triplo sedile che entusiasma i genitori inglesi Una catena di supermercati inglese ha modificato i suoi carrelli in modo da aiutare le famiglie con tanti figli durante la spesa. “Una vera svolta” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andare a fare la spesa con i figli può rivelarsi un'attività davvero stressante, soprattutto quando si ha una famiglia numerosa. I supermercati sono infatti luoghi dispersivi, spesso molto affollati, e tenere insieme la piccola truppa richiede attenzione costante. L'ideale sarebbe mettere tutti dentro il carrello, ma lo spazio è poco e quando i bambini sono più di due spesso ci si deve arrangiare con trasportini o soluzioni improvvisate.

Non stupisce più di tanto dunque la soddisfazione dimostrata dai genitori inglesi quando la grande catena britannica di supermarket ASDA ha deciso nel 2018 di modificare i propri carrelli della spesa in modo da ottenere più seggiolini per i piccoli clienti.

Il Triplet trolly ("carrello triplo") presenta infatti un terzo posto a sedere dietro i due già esistenti e misura qualche centimetro in più in modo da recuperare un po' di spazio per gli articoli da acquistare.

Leggi anche Come funziona il metodo americano per ritrovare i bambini scomparsi e perché si chiama allerta Amber

Tra i più entusiasti per l'iniziativa, ci sono sicuramente Alex Galbally, papà social con ben cinque figli – di cui tre gemelle – che l'algoritmo di TikTok ha recentemente riproposto in tendenza grazie ad un video che mostrava il suo creativo ‘tetris' di bimbi dentro al nuovo carrello oversize.

"Un vero game changer" lo ha definito Alex, il quale si era rivolto all'assistenza di ASDA per fare in modo che il triplet trolly fosse disponibile anche nel punto vendita della sua città.

Il carrello per famiglie extra-large non è infatti presente in tutti i negozi dell'azienda che fa capo al colosso americano Walmart, tuttavia i clienti possono farne richiesta per rendere il momento della spesa un po' più divertente e rilassante sia per gli adulti che per i loro piccoli.

Che l'idea possa essere imitata anche dalla grande distribuzione nostrana?