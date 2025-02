video suggerito

"Controlla se ci sono mostri nella stanza, grazie": mamma risolve la paura del buio del suo bimbo con l'IA Il figlio di Sam era terrorizzato dai mostri di notte, fino a che la donna non è riuscita a trovare un metodo geniale, grazie all'intelligenza artificiale, per convincerlo che in cameretta non ci fosse nessuna creatura mostruosa.

A cura di Sophia Crotti

Profilo TikTok di @mamasammiet

Sam è una mamma che ha condiviso tramite il suo profilo TikTok un metodo infallibile che ha escogitato per far dormire sonni tranquilli al suo piccolo, terrorizzato dall'oscurità e dai mostri che vede al suo interno.

La paura del buio del bambino

Il figlio di Sam, come tanti bambini durante il distacco notturno dalla camera dei propri genitori, ha iniziato a sviluppare paure irrazionali che appaiono non appena l'ambiente intorno a lui si fa buio. Il piccolo vede creature mostruose, frutto della sua fantasia, avvicinarsi a lui nel sonno e per evitare di essere preda di questi mostri non può fare altro che rimanere tutta la notte con gli occhi spalancati, al massimo gridare tanto forte che la mamma lo senta e intervenga accendendo la luce.

"Abbiamo provato di tutto contro la sua insonnia, materassi diversi, lucine notturne, orsetti di peluche ma nulla sconfiggeva la sua paura del buio, fino a che non ho avuto una grande idea". La mamma mostra nel video una trovata che le è saltata alla mente non appena ha iniziato a guardare all'intelligenza artificiale e in particolare agli smart speaker come a degli alleati in grado di aiutare il piccolo a dormire l'intera notte.

L'intelligenza artificiale contro i mostri in camera da letto

La donna ha deciso dunque di farsi aiutare dallo smart speaker che ha posizionato nella cameretta del bimbo, vicino al suo lettino.

Ogni sera, prima di spegnere la luce la donna chiede all'apparecchio: "Per favore controlla se ci sono dei mostri in casa", l'oggetto dotato di intelligenza artificiale le risponde chiedendole dove vuole che venga effettuato questo controllo.

"In camera da letto grazie" risponde prontamente la donna. A questo punto segue qualche secondo in cui il figlio della donna mantiene il respiro sospeso, sperando che i mostri di cui ha paura, anche questa sera non abbiano invaso la sua cameretta. Quando l'apparecchio grida: "Nessun mostro rilevato in camera da letto" il piccolo sorride e la mamma lo riprende mentre afferma: "Sono felice e sono un bambino che non ha paura di niente".

L'intelligenza artificiale, ovviamente, non è davvero in grado di eseguire un check dei mostri all'interno delle camerette dei più piccoli, però, scaricando un'app dal nome "monster check" può fare anche questo.

La mamma afferma che si tratta di una bugia a fin di bene: "Si vede nel video quanto il mio piccolo sia sotto shock all'idea di andare a dormire in una stanza che al buio, nella sua testa si riempie di mostri e presenze". Dunque convincere il piccolo che un'entità diversa da mamma e papà sia in grado di verificare la presenza o l'assenza di queste creature può rendere i suoi sonni più tranquilli.

Il trucco permette dunque ai più piccoli di dormire le ore necessarie al loro corpo per riposarsi e alla loro mente per immagazzinare le tante informazioni provenienti dall'ambiente esterno. La SIP raccomanda inoltre una routine rilassante tutte le sere, rispettare l'orario della messa a letto, no agli schermi almeno due ore prima del sonno e un'alimentazione equilibrata, tra le 10 regole d'oro per abbattere anche la paura dei mostri la notte.