Addio al papà solo soldi e lavoro: perché i nuovi padri sono i più presenti di sempre

I padri delle nuove generazioni trascorrono più tempo con i figli e rivendicano un ruolo educativo sempre più centrale. Gli effetti positivi di una maggiore presenza paterna sono ormai consolidati dalla ricerca scientifica, ma la società non sembra ancora pronta a compiere il salto definitivo.
A cura di Niccolò De Rosa
Immagine

Negli ultimi decenni la figura paterna ha attraversato una trasformazione profonda. Non più presenza episodica o confinata al ruolo di sostegno economico, il padre, in particolare quello appartenente alle nuove generazioni, è diventato parte attiva della cura quotidiana, dell’educazione e della costruzione emotiva dei figli. A certificare questo cambiamento è un numero crescente di studi, che registrano una netta inversione di tendenza rispetto al passato: quella attuale è la generazione di papà che, nella storia, trascorre più tempo con i propri figli. E, se dipendesse da loro, le ore dedicate ai più piccoli sarebbero probabilmente ancora di più.

Padri sempre più presenti: cosa dicono i dati

A dare il là alla discussione è un’analisi rilanciata qualche giorno fa dal settimanale britannico The Economist. Analizzando i dati dell'American Heritage Time Use Study, un immenso database che nei decenni ha fotografato il modo in cui i genitori americani trascorrono il loro tempo, ci si accorge di come, tra il 1975 e il 2018, la quantità di ore che i genitori maschi trascorrono con i propri figli sia in costante aumento. Questa crescita non riguarda solo una maggiore presenza in casa, ma una vera assunzione di responsabilità nella cura. I padri millennial dedicano infatti il 6% di tempo in più ai figli rispetto alla generazione precedente.

Numeri certamente limitati se paragonati a quelli relativi alla controparte femminile – le madri della Generazione X, per esempio, hanno passato con i bambini ben il 52% di tempo in più rispetto a quelle Baby Boomer – ma che raccontano comunque un cambiamento in atto. I papà di oggi vogliono essere sempre più protagonisti della vita dei figli e anche se il gap con le madri in termini di impegno e compiti di cura è ancora lungi dall'essere colmato, la distanza tra madri e padri nella cura dei figli e nei lavori domestici si sta riducendo, soprattutto tra i genitori più istruiti e con un'occupazione stabile.

La pandemia sembra aver accelerato ulteriormente il processo e nel 2024, gli uomini che vivono con la partner hanno passato l'11% di tempo in più con i figli rispetto al 2019 e addirittura il 30% in più nelle faccende domestiche. Sono dati imperfetti (misurano la quantità più che la qualità del tempo dedicato alle varie attività) ma il trend è chiaro e rivela un coinvolgimento paterno ormai strutturale.

L'impatto di una paternità attiva

Il progressivo mutamento dei ruoli genitoriali, un tempo rigidamente suddivisi tra madri-angeli del focolare e padri-capifamiglia che portavano lo stipendio a casa, è ormai una realtà consolidata. Le famiglie dove entrambi i genitori lavorano sono ormai la maggioranza, almeno nel mondo Occidentale, e tale spostamento di equilibri ha immancabilmente cominciato a influire anche nel rapporto con i figli, complice la diffusione di nuove filosofie e prescrizioni pedagogiche che hanno individuato nel ruolo paterno un attore tutt'altro che secondario. Una ricerca del 2023 dell'americano Institute for Family Studies ha mostrato come i padri che vivono con i figli dedichino in media 7,8 ore a settimana alla cura, un'ora in più rispetto a vent’anni fa. Tra i padri con istruzione universitaria il dato saliva poi a oltre dieci ore settimanali. La partecipazione sembra crescere anche tra i padri sposati e conviventi, seppur con forti differenze legate a istruzione, condizione familiare ed etnia.

Nonostante le disuguaglianze, l'aumento complessivo della presenza paterna produce comunque effetti positivi riconosciuti anche dalla letteratura scientifica. Secondo l'Institute for Family Studies, i figli di padri attivi e presenti mostrano migliori risultati scolastici, minori problemi comportamentali e, nel lungo periodo, una maggiore stabilità relazionale e professionale.

Il fattore culturale: identità, cura, ruoli che cambiano

Il cambiamento non è solo quantitativo, ma anche culturale. Un'analisi del Pew Research Center del 2024 ha rilevato che il 57% dei padri millennial considera la genitorialità una parte centrale della propria identità, una percentuale ormai sovrapponibile a quella delle madri. Oggi il 97% dei padri dichiara per esempio di cambiare abitualmente i pannolini ai propri figli, un'incidenza inimmaginabile anche solo vent'anni fa, e tra il 1989 e il 2014 è aumentato del 70% il numero di uomini che scelgono di restare a casa per crescere i figli, segno di una ridefinizione dei ruoli tradizionali.

Anche in Italia il fenomeno è in crescita, seppur frenato da un impianto normativo ancora poco favorevole. L'utilizzo del congedo di paternità è più che triplicato tra il 2013 e il 2022 e aumenta la quota di padri che si dedicano in via principale alla cura familiare. Tuttavia, il quadro resta arretrato rispetto ad altri Paesi europei e i dieci giorni di congedo obbligatorio retribuito rappresentano uno degli standard più bassi del'’Unione Europea, un limite strutturale che rende il cambiamento più lento.

Una trasformazione destinata a ridefinire la famiglia

Nel complesso, i dati raccontano una rivoluzione silenziosa. I padri millennial non solo trascorrono più tempo con i figli, ma rivendicano un ruolo educativo, affettivo e quotidiano che fino a pochi decenni fa restava marginale. Permangono disuguaglianze sociali e ostacoli istituzionali, ma la direzione è ormai chiara e la paternità non è più considerata una semplice appendice della maternità. Ora il passaggio decisivo spetta alle istituzioni, che come spesso accade faticano ad adeguarsi ai cambiamenti della società. I padri chiedono maggiore spazio per accompagnare i figli nella crescita e, in un contesto segnato dalla crisi demografica, favorire una presenza maschile più attiva nella cura dei bambini può rappresentare una leva concreta da valorizzare.

Psicologia ed Educazione
