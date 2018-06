Tragedia questa mattina a Udine, in pieno centro: un uomo e una donna in fase di separazione si erano recati nello studio di un notaio per redigere un atto. Improvvisamente l'uomo ha estratto la pistola e ha ucciso la moglie sparandole alla nuca, quindi si è alzato, si è allontanato di pochi metri, ha puntato l'arma contro se stesso e si è tolto la vita. Il dramma si è consumato nello studio notarile del dottor Amodio, in via Rialto. L'omicida-suicida è Giuliano Cattaruzzi, 80 anni. La moglie, vittima del suo gesto folle, è Donatella Briosi, 64 anni​. Anche un avvocato che stava seguendo la pratica è stato ferito di striscio dallo sparo.

I due si erano recati nello studio del notaio per redigere un atto relativo alla compravendita di un immobile. In studio erano presente il notaio, gli avvocati delle parti e i testimoni. Evidentemente Giuliano Cattaruzzi aveva premeditato il tutto, dal momento che aveva portato con sé una piccola pistola: improvvisamente ha afferrato l'arma, ha esploso un colpo alla moglie, morta all'istante, e uno contro se stesso. Anche per lui non c'è stato scampo. "È un episodio tragico, c’è stata grande paura anche per la collega", ha commentato il notaio Paolo Alberto Amodio. "Non li conoscevo, la collega mi ha riferito che questa era solo l’ufficializzazione dell’accordo dopo diversi incontri". I presenti, che hanno assistito alla drammatica scena, hanno chiamato immediatamente soccorritori ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo e della donna. Resta ora da capire quali siano state le motivazioni del folle gesto.