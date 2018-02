in foto: Veronica Diplotti, 19 anni (Facebook).

Domenica mattina di sangue sulle strade italiane. A Orsaria di Premariacco, in provincia di Udine, si è verificato intorno alle sei di oggi, 11 febbraio, un incidente che è stato fatale per una ragazza di 19 anni, Veronica Diplotti, originaria di Buttrio, mentre rientrava a casa insieme ad un amico dopo aver trascorso il sabato sera in un locale. La giovane si trovava su una auto Honda Civic guidata dal giovane di 21 anni, anche lui di Buttrio, G.M. le sue iniziali, che è rimasto ferito in maniera grave ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vettura sulla quale viaggiava Veronica con il suo amico è prima finita fuori strada autonomamente andando a impattare contro un alberto e poi è carambolata in un fosso, cappottandosi più volte. La ragazza è morta sul colpo per le ferite riportate: quando i soccorsi sono giunti sul luogo dell'incidente per lei era già troppo tardi. Le cause e l'esatta dinamica di quanto accaduto sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli. Sul luogo dello schianto il personale medico inviato dalla centrale Sores di Palmanova e i vigili del fuoco.