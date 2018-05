Una cassaforte piena zeppa di soldi, diamanti, anelli e gioielli d'oro. Che cosa fareste se, nel giardino di casa vostra, trovaste sotto terra una forziere simile? Ebbene, Matthew Emanuel e la moglie, Maria Colonna, non hanno avuti dubbi e hanno scelto la strada dell’onestà. I due coniugi abitano in quella casa di Staten Island, a New York, da tanti anni e mai si erano mai posti troppe domande su quella scatola metallica che spuntava parzialmente dal terreno del loro giardino: l’avevano sempre vista come un contenitore sotterraneo per proteggere cavi o tubazioni. E mai neanche avrebbe immaginato che all’interno si nascondeva un tesoro fatto di banconote, gioielli, diamanti e pietre preziose.

Probabilmente neanche lo avrebbe scoperto se non fosse stato per l’”aiuto” di alcuni cervi che avevano danneggiato gli alberi intorno alla loro proprietà, spingendoli a piantarne di nuovi. Un intervento provvidenziale, visto che, per effettuare i lavori, è stato necessario rimuovere la cassetta misteriosa. Nell'attimo in cui hanno sollevato il coperchio, Matthew e Maria non riuscivano a credere ai loro occhi. “È stato come un sogno d'infanzia che si avvera – dice Matthew – Mi sembrava di essere nell'Isola del tesoro, è stato magnifico”.

Una volta aperta, la cassaforte li ha lasciati interdetti: dentro c’erano 16mila dollari in contanti, giada, diamanti, anelli e altri preziosi per un valore complessivo di 52mila dollari. In mezzo, anche un biglietto con una nota in cui era indicato un indirizzo. Leggendolo, Matthew e Maria si sono accorti subito che corrispondeva a casa dei loro vicini. Senza esitazioni hanno deciso subito cosa bisognava fare. “Abbiamo bussato alla loro porta – racconta Matthew – e abbiamo chiesto loro se fossero mai stati derubati. Ci hanno risposto di aver subìto un furto durante le feste di Natale del 2011, descrivendoci anche gli oggetti presi dai ladri. A quel punto abbiamo restituito tutto ai legittimi proprietari che, impazziti per la gioia, ci hanno ringraziato e abbracciato. Perché gli autori del furto abbiano nascosto il bottino nel nostro terreno è un mistero, ma l'importante è che ora sia tornato nelle mani giuste”. Maria prosegue: “Ci hanno chiesto ‘Chi ve lo ha fatto fare a restituire la refurtiva?’ Ma non è neanche una domanda da porre: non era roba nostra’”.