in foto: Andrea Vanin, 23 anni (Facebook).

Stava tornando a casa dopo aver trascorso una tranquilla serata con gli amici, ma qualcosa è andato storto. Dopo aver perso il controllo della sua auto, Andrea Vanin, 23enne di Santa Cristina di Quinto di Treviso, è finito prima contro un albero e poi in un fossato e per lui non c'è stato nulla da fare. L'incidente mortale si è verificato ieri sera, lunedì 12 marzo, intorno all'una. Il ragazzo si trovava a pochi metri dalla sua abitazione, in via Monsignor Tognana, quando si è schiantato mentre era alla guida della sua Peugeot 106, che è uscita fuori strada per cause ancora in via di accertamento. Sul posto sono giunti immediatamente il Suem 118, i vigili del fuoco, la Stradale, allertati dai residenti nella zona dopo aver sentito un boato, e che sono rimasti impegnati fino alle 4 di questa mattina per i rilievi del caso e la messa in sicurezza dei luoghi.

in foto: Incidente a Quinto di Treviso (Vigili del Fuoco).

Gli inquirenti sono infatti al lavoro per stabile l'esatta dinamica di quanto accaduto la scorse notte, anche se, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di una fuoriuscita di strada autonoma. Intanto, si moltiplicano i messaggi di cordoglio sui social network per la scomparsa di Andrea. "Una tragedia immensa, il dolore di non poterti salutare come avrei voluto. Le serate assieme, i passaggi dal Municipio a casa, i tuoi “clacson” da pazzo quando mi vedevi… non riesco a dirti altro adesso Cugino. Sarai sempre con noi", scrive commosso un utente su Facebook