Tragedia a Torino, dove nella prima mattinata di oggi, mercoledì 4 aprile, una ragazzina di 15 anni ha perso l'equilibrio mentre stava aspettando il treno alla stazione di Porta Susa, è caduta sui binari ed è stata travolta dalla vettura che era di passaggio. È successo intorno alle 07:05. La tragedia si è consumata davanti agli occhi increduli di insegnanti e compagni di scuola. La vittima, che viveva a Rivoli e di cui si sa soltanto che si chiamava Beatrice I., frequentava infatti il liceo musicale di Vercelli e stava aspettando il regionale che avrebbe dovuto portarla in classe. "Era di spalle, quando è arrivato il treno si è girata, lo zaino si è impigliato e l’ha trascinata sotto", ha raccontato ancora sotto choc un’insegnante.

Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. La polizia ferroviaria sta infatti già controllando le telecamere della banchina per fare ulteriore chiarezza. A quanto pare l'incidente è avvenuto al binario 4, dove era in transito il treno regionale 2005 diretto a Milano, e che la ragazza sia stata colpita dal disco del respingitore frontale della motrice, rimanendo incastrata sotto la vettura. I soccorritori hanno lavorato due ore nel tentativo di liberarla e soccorrerla, ma per lei non c'è stato nulla da fare. È morta durante il trasferimento in ospedale. Il traffico ferroviario è al momento bloccato.