Aveva comprato in un supermercato della zona una confezione di ortaggi e verdura surgelati da cucinare a casa come contorno e aveva anche messo nel forno il contenuto ma solo al momento di mangiare si è accorta che nel mix tra carote, zucchine e piselli vi erano anche pezzi di un ratto morto. È la disgustosa disavventura capitata ad un'anziana donna britannica di 60 anni, la signora Pat Bateman, che con la sua denuncia ha fatto scattare immediatamente l'allarme nella catena di supermercati dove aveva acquistato la confezione. Il gigante della grande distribuzione inglese Aldi infatti ha deciso di ritirare dagli scaffali dei suoi negozi quasi 40mila confezioni del prodotto incriminato in attesa di ulteriori verifiche.

"Abbiamo mangiato quasi tutto il contenuto della confezione prima che ci accorgessimo dei pezzi di topo e ciò che è ancora peggio e che l'ho dato alla mia nipotina più piccola di soli due anni" ha raccontato ai media locali la 60enne, aggiungendo: "È una meraviglia che nessuno di noi sia finito in ospedale". La donna si è subito recata nel negozio Aldi vicino a Liskeard, in Cornovaglia, dove aveva dfatto l'acquisto ma il direttore le ha offerto solo 30 sterline e le scuse. La 60enne così è andata alla sede principale di Aldi dove le hanno offerto un risarcimento di 500 sterline, a questo punto la signora ha deciso di denunciare tutto pubblicamente per far ritirare il prodotto

Come raccontano i giornali inglesi, quello della donna non sarebbe però il primo caso ma la terza segnalazione di pezzi di topi morti in quello specifico prodotto arrivata in pochi giorni. Per questo è stato deciso il ritiro dal commercio. "In seguito alla denuncia della signora Bateman, abbiamo rimosso questo prodotto dalla vendita per evitare ulteriori problemi. Abbiamo sospeso inoltre tutti gli ordini da questo produttore in attesa di esaminare meglio la questione" hanno fatto sapere dalla catena dai supermercati.