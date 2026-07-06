Viaggiare senza fermarsi: il segreto per ridurre lo stress al volante

Lo stress da traffico è un fattore psicosociale molto sottovalutato che aumenta ansia e irritabilità. Si dice che viaggiare sia sinonimo di libertà. Eppure, a volte basta una coda al casello, magari a pochi chilometri dalla meta, per trasformare l’entusiasmo della partenza in un momento di stress. È qui che la tecnologia può fare la differenza, aiutandoci a rendere gli spostamenti più semplici, fluidi e sereni.

Secondo l’ultimo Global Traffic Scorecard di INRIX, leader globale nei dati e nelle analisi sui trasporti, nel 2025 la congestione del traffico è aumentata nettamente. In Italia, il primato negativo spetta a Roma e Milano: 76 ore annue perse nel traffico capitolino e 67 in quello milanese (1).

Lo stress da traffico è un fattore psicosociale che incide gravemente sulla qualità della vita dei guidatori, infatti secondo le ultime ricerche Ipsos quasi 9 automobilisti su 10 temono il comportamento aggressivo degli altri conducenti, oltre il 44% suona il clacson deliberatamente e 1 italiano su 6 ammette di assumere un atteggiamento litigioso appena è al volante (2).

Road rage: “maledetto traffico!”

Il termine “road rage” viene coniato negli anni Ottanta dalla stampa statunitense per descrivere qualsiasi manifestazione di rabbia durante la guida. E’ come se il veicolo chiuso si tramutasse in un vero e proprio scudo emotivo: il conducente si sente protetto, meno esposto allo sguardo altrui e in parte anonimo. Proprio questa percezione di distanza e invulnerabilità può abbassare i freni inibitori, favorendo reazioni aggressive che, faccia a faccia, difficilmente troverebbero la stessa espressione (3).

La tensione cresce ulteriormente quando la guida si trasforma in immobilità; la sosta forzata è un vero catalizzatore di micro-tensioni e il momento del casello autostradale rappresenta spesso il culmine di questa frustrazione.

Non è la sbarra a rovinare il nostro viaggio, ma tutto ciò che accade in quegli istanti: la ricerca isterica delle monete o il malfunzionamento di una carta di credito.

La tecnologia può fermare il road rage?

Se il casello autostradale è il luogo dove la nostra pazienza finisce e il nervosismo ha la meglio, il telepedaggio è il primo vero strumento di difesa. Invece di fermarsi, cercare le monete, attendere il verde, il guidatore può semplicemente passare dalla corsia dedicata, lasciando completa autonomia al dispositivo posto in vettura. Oltre al benessere psicologico, la scelta dell’automazione si traduce in una svolta green: meno attese al casello, meno motori accesi, meno impatto ambientale.

In questa logica smart e green, già dal 2022, UnipolMove sostiene la mobilità consapevole e propone una soluzione di telepedaggio accessibile, semplice e pensata per agevolare concretamente gli spostamenti quotidiani. Quello di UnipolMove è un unico dispositivo che consente di superare blocchi al casello e gestire direttamente tramite app i pagamenti di parcheggi, Area C e altri servizi urbani, con la comodità di avere tutto in un’unica soluzione.

Una volta ricevuto il dispositivo non ci sarà nient’altro da fare se non installarlo sul parabrezza del veicolo.

In questo senso, optare per il telepedaggio non significa solo saltare la coda, ma è molto di più: abbracciare una filosofia di mobilità consapevole che mette al centro il benessere del guidatore.

Un piccolo passo fondamentale, per dire addio allo stress da traffico e ridurre l’impatto ambientale. Una concreta soluzione per limitare quei momenti di pura tensione in cui la mobilità si trasforma in un campo di battaglia.

(1) https://inrix.com/scorecard/

(2) https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/sicurezza/2025/05/27/guidatori-italiani-piu-corretti-ma-stressati-e-aggressivi_78483b61-625e-4ec0-bb50-0d1b6373b624.html

(3) Britt, T. W., & Garrity, M. J. (2006). Attributions and personality as predictors of the road rage response. British Journal of Social Psychology, 45(1), 127-147.