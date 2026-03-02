Parità di genere, Coop accelera: 46% di donne al vertice e la sinergia con Fondazione Cecchettin

Nel mondo della grande distribuzione l'impegno di Coop Italia verso la parità di genere si sta facendo notare con risultati misurabili. Al 2025 le donne rappresentano il 71% dei dipendenti e cresce anche la percentuale delle stesse nei ruoli apicali (46% rispetto al 40% del 2024). La presenza femminile aumenta nei Cda delle cooperative di quasi 9 punti, come anche le nuove socie, ad oggi 148.000. I risultati sono frutto di un lavoro che l'azienda ha iniziato con il progetto Close the Gap inaugurato nel 2021 che si basa su azioni concrete che coinvolgono dipendenti, soci, fornitori e consumatori tutti. Dal contrasto alla Tampon Tax, al supporto alla comunità LGBTQIA+ passando per la campagna “Dire, Fare, Amare” che promuove nelle scuole percorsi di formazione per decostruire stereotipi e promuovere l'inclusione.

Cambiare la cultura facendo formazione

Il lavoro di formazione sulla parità di genere parte tra i dipendenti delle cooperative, si estende ai fornitori e ai consumatori con attività di educazione al consumo consapevole, e arriva anche nelle scuole. Solo nell'anno scolastico in corso sono 690 le classi che hanno aderito ai percorsi educativi sui temi di genere, per un totale di circa 16mila studenti in tutta Italia, ma se contiamo il coinvolgimento dall'inizio del progetto arriviamo a circa 35mila ragazzi e ragazze. Con il percorso strutturato eleaborato da Oxfam con il supporto di Scuola Coop, anche il 20% dei fornitori di prodotto a marchio hanno aumentato il livello di consapevolezza sui temi specifici della parità di genere, e a tutto questo si è affiancata dal 2025 anche la formazione ideata insieme a Fondazione Giulia Cecchettin.

L'impegno in memoria di Giulia

Solo lo scorso ottobre Coop aveva realizzato delle borse in tela con l'illustrazione di Giulia Cecchettin, un'iniziativa dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere: per ogni borsa, infatti, 50 centesimi sono stati devoluti alla Fondazione guidata da Gino Cecchettin per finanziare progetti di educazione, formazione e prevenzione della violenza. Nel 2026 questa sinergia si amplia, con una fase pilota che coinvolge 145 dipendenti di due cooperative (Coop Allenza 3.0 e Coop Reno) in un progetto di formazione specifica attualmente in corso. Non solo, continua l'impegno per l'accoglienza e il reinserimento lavorativo per donne vittime di violenza, e nei punti vendita crescono anche i Punti Viola, presidi di sicurezza per chi si trova in pericolo: 39 negozi e oltre 600 i lavoratori formati.

A Milano la presentazione dell'Agenda

La certificazione della parità di genere, ottenuta grazie allo strumento volontario previsto dal PNRR, continua a rappresentare una leva per monitorare e migliorare nel tempo le politiche interne su governance, equità e conciliazione vita-lavoro. Parallelamente prosegue l’impegno sul fronte culturale e sociale con il sostegno a Pubblica, Comitato promotore della proposta di legge per una rete pubblica di psicologia territoriale, oggi avviata all’iter parlamentare dopo la raccolta di 72.000 firme. Un percorso che entra ora in una nuova fase: il 27 febbraio 2026 è stata presentata ufficialmente l’“Agenda Close the Gap 2026” al Teatro Franco Parenti di Milano, una roadmap con cui Coop intende consolidare e ampliare nei prossimi anni le azioni per una parità sempre più concreta.

Enrico Galiano, scrittore, insegnante e comunicatore sociale ha presentato in anteprima il libro “L'educazione alle relazioni, secondo me”. Presenti Maura Latini (Presidente Coop Italia), Milco Traversa (Direttore Politiche del Lavoro e Welfare Ancc-Coop), Elisabetta Camussi (Docente di Psicologia Sociale Università di Milano-Bicocca), e Anna Maria Tarantola (Vice Presidente Fondazione Giulia Cecchettin ETS).