Obesità in Italia: le sfide metaboliche che ostacolano il dimagrimento L'obesità è una battaglia affrontata da quasi 6 milioni di cittadini italiani (1) ma che pochi comprendono appieno. Non è una questione di forza di volontà e sarebbe semplicistico ridurla a una somma di calorie in entrata e in uscita. Dietro questa condizione patologica si nasconde un complesso sistema di fattori biologici, genetici e ambientali che rendono la gestione del peso una sfida ben più ardua di quanto si pensi (2).

Obesità: patologia cronica e recidivante

Parlare di obesità solo in termini di cibo e movimento significa ignorare la realtà di milioni di persone che lottano contro un corpo che sembra remare contro di loro.

Il dimagrimento stesso non è necessariamente sinonimo di guarigione. L'obesità è una malattia cronica (3), caratterizzata da un'elevata probabilità di recidiva. Il corpo umano, attraverso complessi meccanismi ormonali e metabolici, tende a difendere il proprio peso abituale, rendendo estremamente difficile mantenere i risultati raggiunti con fatica4. Questo spiega perché molte persone con obesità, dopo aver perso chili, li riacquistano nel tempo. Infatti, l'idea che basti mangiare di meno e muoversi di più è una semplificazione pericolosa, che alimenta stigma e senso di colpa. Alcuni studi dimostrano che la riduzione dell'apporto calorico porta a una reazione biologica del corpo che rallenta il metabolismo basale, aumentando la sensazione di fame e rendendo la perdita di peso una lotta contro la propria fisiologia (4).

Lotta contro lo stigma: come essere di supporto alle persone con obesità

Le persone con obesità necessitano di un supporto medico adeguato e di una comprensione profonda delle loro esigenze, senza essere stigmatizzate. Lo stigma sociale non fa che peggiorare la situazione, scoraggiando chi vive con questa patologia a cercare aiuto. Le persone con obesità che subiscono discriminazioni, infatti, hanno maggiori difficoltà a gestire la loro condizione e possono sviluppare disturbi dell'umore come ansia e depressione (5). È quindi essenziale promuovere un ambiente di supporto e accesso a cure mediche specialistiche, che includano un approccio multidisciplinare con nutrizionisti, psicologi ed endocrinologi (6).

"Impossible Gym": la resistenza del corpo messa in scena nella campagna di sensibilizzazione di Lilly

Per sensibilizzare gli italiani sul tema, Lilly ha lanciato la campagna "Perdere peso non dipende solo da te", portando a Roma Impossible Gym, un'installazione interattiva aperta fino allo scorso 4 febbraio, che racconta la realtà della malattia. Situata presso la Stazione Termini, questa palestra simbolica rappresenta le barriere invisibili che le persone con obesità affrontano ogni giorno: attrezzi resi inutilizzabili da elastici che simboleggiano la resistenza del corpo alla perdita di peso. L'iniziativa ha offerto anche momenti di incontro con specialisti per approfondire il tema. L’evento non solo crea consapevolezza ma invita il pubblico a riflettere sulle difficoltà oggettive e sulla necessità di trattamenti personalizzati.

Cambiare punto di vista per imparare a essere d’aiuto

Parlare di obesità significa guardare oltre i luoghi comuni e riconoscerla per ciò che è: una malattia che merita attenzione, ricerca e soluzioni concrete. Campagne come quella di Lilly ci aiutano a fare un passo avanti, nella direzione di una maggiore consapevolezza e di un futuro con meno pregiudizi e più risposte. Il dibattito deve spostarsi da una visione moralistica a una basata sulla scienza, affinando le strategie di prevenzione e trattamento per garantire alle persone con obesità il supporto necessario per migliorare la propria qualità della vita.

