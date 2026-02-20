Il 70% degli italiani si gode lo sport in diretta tv, è sul “piccolo schermo” che si vivono le grandi emozioni

Sono 20 milioni le televisioni sempre accese nei salotti italiani, a trainare è soprattutto lo sport: il calcio è il re indiscusso, seguito da tennis, MotoGP e sport invernali. Complici televisori sempre più all’avanguardia con immagini e audio di altissima qualità, l’esperienza immersiva dei match si può vivere anche dal divano di casa.

Per gli italiani il televisore è molto di più che un semplice elettrodomestico. Vero e proprio oggetto di culto, è insostituibile in tutte le case del Bel Paese. Ma c'è di più, perché gli italiani sono anche quelli che la televisione la tengono accesa più tempo che in tutto il resto dell'Europa: 3 ore e 20 in media secondo gli ultimi report Auditel, per più di 20 milioni di TV accese ogni giorno. Un “piccolo schermo” che in realtà non è più così piccolo, visto che il mercato offre ormai soluzioni sempre più grandi, in grado di rendere la visione ancora più immersiva e godibile. Il segmento 46-55 pollici si attesta come il più venduto, coprendo oltre il 32% del mercato nel 2025, ma non restano indietro neanche i modelli sopra i 65 pollici, in forte crescita negli ultimi anni (+30% in 8 anni) (1).

Lo sport catalizza i telespettatori

Telegiornali, inchieste e fiction, seguiti dallo streaming in generale: queste le abitudini di consumo degli italiani in fatto di TV, ma è lo sport a mantenere gli ascolti sempre alti e costanti. Con oltre 180 eventi sportivi trasmessi nel 2025, i telespettatori raggiunti in chiaro hanno toccato vette di 8,3 milioni per ogni singolo match. È la diretta il momento clou dell'esperienza, con il 70% degli italiani che dichiara di seguire gli eventi in real time almeno una volta al mese, sempre secondo Auditel.

Il calcio rimane il protagonista assoluto, capace di concentrare picchi di audience che superano spesso i 10 milioni di spettatori, ma negli ultimi anni è cresciuto costante l'interesse anche per altri sport: MotoGP, pallacanestro, tennis, rugby e naturalmente gli attesissimi sport invernali. Il dato più interessante è quello che riguarda la visione condivisa. Il salotto domestico si conferma infatti il principale luogo di fruizione, dove l'evento sportivo diventa anche un'esperienza sociale, uno spazio di ritrovo dove amici e parenti vivono insieme le emozioni e la passione per lo sport.

La tecnologia porta lo sport in salotto

Il merito, sicuramente, va all'evoluzione del televisore stesso. Negli ultimi anni il salto qualitativo è stato significativo, trasformandosi da semplice schermo a vero e proprio centro dell'intrattenimento domestico: risoluzioni sempre più elevate, tecnologie all’avanguardia, frequenze di aggiornamento pensate per le immagini in rapido movimento e sistemi audio immersivi che catapultano i tifosi nel campo, nelle arene, nelle piste sportive. Attore importante in questa rivoluzione tecnologica è TCL, che solo nel 2025 ha portato a segno una crescita del 28% rispetto all’anno precedente, conquistando l'8,4% del mercato totale italiano. Il brand cinese ha investito moltissimo nella ricerca, mantenendo al tempo stesso i prezzi competitivi: la sua serie C6K è diventata un must per gli appassionati di sport, cinema, serie TV e gaming.

La gamma, ideale per chi cerca prestazioni elevate e un'esperienza di visione immersiva, dispone di una tecnologia Mini LED con un controllo preciso della luminosità e un pannello QLED con frequenza di aggiornamento a 144Hz per colori vividi e brillanti e immagini sempre fluide. Il sistema audio 2.1 firmato Onkyo e con subwoofer integrato (2) regala un audio avvolgente, con formati che spaziano dai 50 ai 98 pollici per rispondere a esigenze diverse di spazio e fruizione. In questo contesto di crescita e innovazione, TCL conferma la propria vicinanza al mondo e ai valori dello sport. L'azienda è inoltre Partner Globale del Comitato Olimpico Internazionale e Partner Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

1: https://www.mordorintelligence.it/industry-reports/smart-tv-market

2: Sistema audio Onkyo 2.1 solo sui modelli da 55” e superiori