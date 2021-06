C’è chi ha venduto la vecchia auto convinto di riuscire a vivere con una bicicletta e la forza dei propri muscoli, c’è chi tutti i giorni si reca al lavoro a piedi per fare moto e abbassare la propria impronta ecologica e c’è chi ha deciso di praticare il “plogging”, ossia indossare una tuta sportiva ogni giorno, praticare il running e con dei guanti nello zaino raccogliere i rifiuti trovati nei parchi o sulla strada per ripulire le zone dietro casa.

È l’ora dell’impegno

Tutti potremmo comportarci in questo modo. Tutti potremmo diventare degli attori di piccoli e grandi gesti di rispetto verso il pianeta. Sarebbe un grande movimento green, che potrebbe davvero invertire la rotta degli ultimi anni. L’inquinamento dell’aria, del suolo e dei mari è un tema che ci sta affliggendo, ma è anche vero che solo ora abbiamo consapevolezza delle sue conseguenze e del fatto che non ci sia più tempo. Lo dicono i mutamenti climatici sempre più estremi, la desertificazione, le inondazioni, lo scioglimento delle calotte polari e la distruzione di interi ecosistemi. Ora è il momento giusto per investire nella natura in tutto e per tutto.

Territorio e qualità

Chi con la natura ha da sempre a che fare, come Mutti, da tempo si impegna per ridurre il proprio impatto sull’ambiente. Per ottenere un pomodoro eccellente, è indispensabile aver cura dell’ambiente in cui nasce e rispettare il territorio e gli ecosistemi che, insieme all’esperienza dei coltivatori, ne determinano il profumo, il colore, la dolcezza. Ecco perché Mutti incentiva i propri agricoltori a rispettare i territori e a essere sempre più sostenibili per migliorare la qualità del prodotto.

Dall’impegno di Mutti a portare il pomodoro alla sua massima espressione nasce il progetto “Sul Campo”: con l’innovativo impianto mobile InstaFactory, il pomodoro, colto nel momento in cui raggiunge il perfetto grado di maturazione, viene lavorato e diventa Passata direttamente sul campo in cui nasce, azzerando il tempo che intercorre fra la raccolta e l’arrivo in stabilimento.

Cinque eroi da imitare

Se anche noi siamo capaci di piccoli e grandi gesti sostenibili, potremmo diventare i prossimi Eroi dell’Impegno di Mutti. Basta scegliere un gesto quotidiano di impegno per l’ambiente e descriverlo sul sito web dedicato all’iniziativa. I messaggi più belli verranno selezionati e gli autori taggati sui social dell’azienda in modo che gli autori possano condividerli e renderli virali. Gli autori dei 5 messaggi più significativi potranno trascorrere una giornata sul campo di InstaFactory, diventando protagonisti della qualità sostenibile Mutti e portandosi a casa una Passata Sul Campo personalizzata, nata dal filare di pomodori dedicato al loro impegno.