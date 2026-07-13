Come cambiano le vacanze degli italiani tra lusso urbano e “coolcation”

Italiani sempre più viaggiatori esperti. Secondo gli ultimi report sul turismo il 90% degli italiani (1) viaggia almeno una volta all’anno con massima attenzione al relax. Tra gli ultimi trend spunta la “coolcation”: la ricerca dei luoghi migliori per godersi il fresco e la natura.

È da qualche anno ormai che le vacanze non seguono più un modello unico. Se si parla di viaggiare, infatti, agli italiani non viene più in mente solo il mare d'agosto, ma un insieme di esperienze diverse, magari spalmate su tutto l'anno. Le ricerche di settore sono chiare: le vacanze sono sempre più importanti, ma si stanno frammentando e la parola d'ordine diventa “esperienza”. Il 34% dei viaggiatori cerca mete tranquille, fuori dal caos dell'overtourism e il 31% ama viaggiare in qualsiasi stagione (2), proprio per ricercare il massimo comfort. Insomma, si può rinunciare a tante cose, ma non alla possibilità di ritagliarsi qualche giorno fuori dalla routine, tanto che 1 persona su 2 considera il viaggio ancor più importante rispetto a 5 anni fa e crescono i weekend lunghi all'insegna del lusso.

I trend di viaggio del 2026

Ormai non si viaggia più per un motivo solo: c'è chi vuole tornare a casa più bello e riposato, e allora via a SPA e percorsi beauty costruiti su misura, ma c'è anche chi vuole staccare completamente la spina e sceglie un luogo dove poter fare social detox (ossia spegnere il cellulare e allontanarsi per qualche giorno dalle notifiche). Tra gli ultimi trend non può mancare poi l'intramontabile viaggio gastronomico dove le eccellenze del territorio la fanno da patrona, e perfino una novità come la “coolcation”, letteralmente vacanza al fresco. Sempre più italiani, infatti, preferiscono la montagna al mare, luogo generalmente più tranquillo e immerso nella natura, dove godersi ritmi lenti, lusso urbano ed esperienze glamour.

Alto Adige, la meta preferita

E poi c'è chi sceglie un mix di tutto questo. Secondo i dati Ipsos 2025 4 italiani su 10 scelgono il Trentino-Alto Adige come destinazione di punta. D'altronde è proprio a Bolzano che svetta uno dei distretti urbani più ambiti al mondo, il WaltherPark progettato dal celebre architetto David Chipperfield. Il nuovo quartiere contemporaneo della città con negozi e servizi per ogni esigenza, ha un'architettura essenziale ed elegante, con linee pulite e massima attenzione alla luce naturale: grazie all'uso di materiali naturali il progetto si inserisce perfettamente nel paesaggio alpino, ed essendo a pochi passi dal centro storico è il luogo ideale per vivere Bolzano tra portici, boutique e attrazioni culturali.

Se si cerca una vacanza all'insegna del benessere, in equilibrio tra città, natura e relax, il Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark è la risposta. Sodalizio riuscito tra fascino alpino, eleganza contemporanea e design, l'hotel ospita il ristorante Mochi Bozen con una proposta fusion giapponese-europea, una terrazza panoramica con vista sulla città e sulle montagne e una SPA con sauna panoramica e area fitness. La posizione, poi, ne fa un punto di partenza strategico per esplorare l'Alto Adige: dal Renon a Merano, fino alle Dolomiti, Patrimonio dell'Umanità UNESCO, con le loro pareti di roccia che si accendono di rosa al tramonto.Insomma, se si parla di lusso urbano e relax non si può che pensare a questo, una nuova idea di soggiorno dove la città e la natura convivono in equilibrio, e dove il proprio viaggio diventa un'esperienza indimenticabile.

(1) Osservatorio EY Future Travel Behaviours (2025)

(2) https://www.ipsos.com/it-it/estate-2025-vacanze-italiani