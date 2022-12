Cinque consigli per un Natale più buono (e sostenibile)

Cinque consigli per un Natale più buono (e sostenibile) Il momento più magico dell’anno è alle porte e ci sentiamo già più gentili e pronti a goderci lucine e atmosfera festosa. Non serve rinunciare a nulla per vivere un Natale all’insegna dell’altruismo e della sostenibilità: leggi tutti i consigli per goderti a pieno le Feste.

A cura di Ciaopeople Studios

Se pensiamo al Natale non possiamo che associarlo all'abbondanza delle tavole, ai regali sotto l'albero e alle decorazioni che qui e lì addobbano tutte le nostre città. Nonostante ciò è possibile vivere le Feste con il giusto spirito e un occhio di riguardo all'ambiente: bastano infatti piccoli gesti per prendersi cura del Pianeta, di chi amiamo e lasciare spazio anche per la solidarietà.

1. Stila un menu per evitare gli sprechi:

La sostenibilità comincia proprio dalla spesa. È vero che durante il periodo natalizio riceviamo in casa più amici e parenti del solito, ma ogni anno gettiamo via anche tantissimi avanzi. Per evitare che parte di quel che cuciniamo vada nel cestino, sprecando così tempo ed energie, possiamo preparare un menù e una lista degli acquisti per andare al supermercato a colpo sicuro! Con gli ingredienti di stagione, poi, si sta sempre tranquilli: inquinano meno, si mantengono più a lungo e sono anche più buoni. E se decidiamo di cucinare in abbondanza per ottimizzare i tempi? Allora ricordiamoci che il freezer è il nostro miglior alleato!

2. Regala qualcosa di buono:

Tutti amiamo ricevere, durante il periodo natalizio, regali mangerecci. La buona notizia è che sono anche tra i prodotti più eco-sostenibili: panettoni, pandori, ma anche pasta di qualità, vini e cioccolatini di ogni tipo sono doni sempre graditi. Sul catalogo regali per il Natale 2022 di Sole365 le idee da cui prendere spunto sono tantissime: dai cesti già pronti ricchi di ogni specialità alle box di soli salumi e formaggi, passando anche per i prodotti utili per la casa o la cura di sé, tutto unito dal fil rouge dell'eleganza e della qualità. Il brand campano di supermercati è da sempre attento alla sostenibilità, tanto da non stampare volantini per comunicare le offerte, ma garantendo il miglior prezzo tutto l'anno. Anche il catalogo di quest'anno, infatti, è digitale e consultabile online su tutti i dispositivi. Accedendo allo store CosìComodo, inoltre, è possibile perfino ricevere la spesa direttamente a casa.

3. Dona un pasto a chi non ce l'ha:

La gioia del Natale dovrebbe arrivare proprio a tutti, anche a chi sta attraversando un periodo difficile, per questo condividere un po' di quel che abbiamo è un modo semplice per fare una grande differenza. Sul territorio italiano sono tante le associazioni che si occupano di organizzare pranzi natalizi solidali: una volta individuato quella della tua città puoi decidere di dedicare il tuo tempo con qualche ora di volontariato, oppure fare una piccola donazione. Nei supermercati Sole365, grazie all'iniziativa Spesa Sospesa, è possibile donare 0,50 centesimi direttamente sullo scontrino, per sentirsi davvero più buoni con un piccolissimo sforzo. Tramite questa attività, Sole365 ha donato 50.000 pasti alle famiglie più bisognose della Campania. Ma si può fare ancora di meglio: tutti i clienti avranno la possibilità, tramite le loro donazioni, di aumentare questo numero e dare un aiuto concreto alla comunità.

4. Lucine sì, ma a basso consumo:

Non è Natale senza decorazioni luminose e per fortuna ormai esistono tantissime alternative che consumano meno regalandoci comunque un'atmosfera magica! Le lucine a led impattano pochissimo rispetto a quelle tradizionali e per gli esterni si può optare perfino per quelle alimentate ad energia solare. Per la casa, invece, perché non alternarle a candele in cera di soia? Un tocco in più che scalda qualsiasi ambiente senza inquinare.

5. Goditi i momenti speciali insieme a chi ami:

Le festività sono soprattutto condivisione, e non c'è Natale più buono di quello passato in compagnia degli affetti più cari. Una volta fatta una buona spesa insieme, preparato il menù delle feste e dedicato del tempo per pensare ai regali… è solo tempo di godersi le Feste in serenità.