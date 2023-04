Bollette energia: novità del mercato Dopo gli aumenti che si sono verificati in ogni settore, dall’energia elettrica al gas, il 2023 si propone come anno di passaggio a un nuovo equilibrio e a nuove opportunità per i consumatori: offerte semplici e a rata fissa. Scopriamo di più.

A cura di Ciaopeople Studios

Scegliere tra varie offerte, soppesare costi e benefici, comprendere le innumerevoli voci di spesa tra cui è spesso difficile orientarsi, ma che pesano sull’importo finale, è diventato quasi un lavoro. Quello che un tempo era una semplice voce di spesa oggi non lo è più: e questo per tanti motivi.

Bollette 2022: tra rincari e soluzioni pratiche

Da una parte c’è l’attenzione alla sostenibilità ambientale, dall’altra parte, ci sono i costi dell’energia che nell’ultimo anno hanno rappresentato una parte importante del bilancio familiare: i prezzi energetici sono, infatti, aumentati con picchi rilevanti nel corso dell’anno. Nonostante diversi interventi del Governo per contenere gli aumenti, ad esempio le misure introdotte a favore delle famiglie con Isee basso come il bonus bollette, questo non è stato sufficiente a neutralizzare l’aumento della spesa che ha preso in contropiede molte famiglie. L’effetto positivo è stato quello di incentivare la corsa al risparmio e all’efficientamento energetico: fare attenzione a spegnere sempre le luci, evitare di lasciare i dispositivi in stand by, optare per elettrodomestici in classe A+++, non alzare il termostato della temperatura della caldaia sono stati consigli che hanno contenuto un po’ questi rialzi. Al resto ci ha pensato l’intervento politico che fin dalle sfere più alte della Commissione Europea e del Governo Italiano ha cercato di tamponare la situazione e di calmierare i prezzi.

Esiste un’offerta “vicina” ai consumatori?

Ma al netto degli scenari “macro”, che lasciamo alla politica, cosa è cambiato per i consumatori in questi ultimi mesi? Dal mese di febbraio entra a far parte dell’universo energia anche Poste Italiane, come servizio di somministrazione di energia elettrica e di gas naturale. Un passo importante per tanti consumatori del mercato libero, che si trovano a poter valutare la scelta di un partner affidabile e di una proposta innovativa e interessante. L’interesse nasce sicuramente dalla proposta completamente sostenibile di Poste Energia, che vede il 100% di energia elettrica certificata tramite garanzie di origine da fonti rinnovabili italiane, e il 100% di gas a impatto zero, grazie alla compensazione delle emissioni di CO2.

L’offerta Poste Energia permette di pagare le bollette con una rata fissa per 12 mesi, ricalcolata alla fine di ogni anno in base ai consumi effettivi. L’offerta risulta chiara, trasparente e prevedibile, senza voci incomprensibili e senza costi nascosti, non sono previste commissioni per eventuali prestazioni tecniche. Inoltre, si può scegliere quando pagare, fissando la data di scadenza di tutte le bollette, tra il 25 del mese e il 2 del mese successivo. Questa formula a rata fissa è di grande aiuto per i consumatori in questi tempi molto “incerti”. Come funziona? La rata è personalizzata, perché è calcolata in base ai consumi dell’anno precedente, e viene ricalibrata ogni anno sulla base dei consumi dell’anno appena passato. Se questi crescono, generalmente cresce anche la rata; viceversa, se diminuiscono, diminuisce anche la rata. In generale l’aggiornamento della rata all’anno successivo non genera un conguaglio in singola soluzione. Questo meccanismo dovrebbe semplificare il rapporto con le bollette dell’energia ed incentivare le famiglie a contenere i consumi per evitare certe stangate del 2022: è un’offerta semplice, trasparente, sostenibile pensata su misura per le esigenze di ogni famiglia.

Un servizio innovativo e omnicanale

“Con il lancio di Poste Energia – ha spiegato l’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante – completiamo il processo di ampliamento della gamma di servizi ai clienti di Poste Italiane puntando sulla forza della nostra piattaforma innovativa e omnicanale. Poste Energia è un servizio vicino alla nostra filosofia perché è trasparente, prevedibile, innovativa e sostenibile e fa leva sul fortissimo rapporto di fiducia che lega i cittadini a Poste Italiane. Si tratta di un altro passo in avanti del percorso definito nel Piano industriale 24SI Plus, con il potenziamento della strategia di azienda multi-piattaforma con business diversificato tra servizi postali e logistici, finanziari, assicurativi, di pagamento, telefonia fissa e mobile, fibra e ora anche energia”.

