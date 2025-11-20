Black Friday: su quali elettrodomestici conviene investire per risparmiare davvero?

È il periodo più atteso dell’anno per i grandi acquisti, ma quando si parla di risparmio sugli elettrodomestici, è importante scegliere quelli in grado di migliorare la qualità della vita ogni giorno. Per questo i robot pulenti sono i protagonisti assoluti del Black Friday, ce n’è uno perfetto per ogni esigenza e gli sconti sono più alti che mai.

Ci siamo: il weekend con le promozioni più interessanti dell'anno è alle porte, e siamo tutti pronti per andare a caccia dell'affare migliore. Che sia per i regali di Natale o per spuntare la propria wishlist, il Black Friday è il momento giusto per dedicarsi allo shopping. Ma il vero risparmio non si gioca solo nel carrello: si dovrebbe approfittare dei saldi per investire soprattutto in prodotti capaci di migliorare la vita dopo l'acquisto, come i robot pulenti, gli elettrodomestici smart più desiderati degli ultimi anni. Questi prodigi tecnologici sono la scelta migliore a cui puntare se si cerca risparmio e praticità: fanno il lavoro al posto nostro ottimizzando tempi e consumi, e sono ormai sempre più compatti, silenziosi e accessibili. Il tipo di alleato domestico di cui è difficile fare a meno una volta provato.

Un settore in rapida espansione, quello dei robot domestici, tanto che si stima che il mercato quadruplicherà i suoi ricavi nei prossimi anni, passando dai 5 miliardi del 2022 ai 30 miliardi nel 2030 (1). La tecnologia è avanzata velocissima, e i prodotti a nostra disposizione sono sempre più sofisticati: grazie ai sistemi di navigazione con mappatura AI e LiDAR, questi dispositivi sono in grado di pianificare i percorsi più efficienti per la pulizia, evitando gli ostacoli e programmando da sé le sessioni in base alle nostre abitudini.

Ormai non esistono più solo i “semplici” aspirapolvere intelligenti che tengono puliti i pavimenti, ma ci sono anche quelli che fanno brillare al posto nostro finestre e vetrate, o quelli che si occupano di tenere ordinato il prato del giardino.

In questo mare di possibilità, come scegliere il robot che fa proprio al caso nostro? A risolvere il problema ci ha pensato ECOVACS ROBOTICS. L'azienda, che ha nella sua gamma una soluzione innovativa per ogni esigenza, ha pensato a un metodo divertente e infallibile per aiutare i consumatori a scegliere il proprio alleato casalingo: il quiz BuzzFeed “Che robot ECOVACS sei?”(2) indirizza verso il proprio alter ego robotico e svela le offerte dedicate al Black Friday (fino al 55%) in promozione dal 10 novembre al 1° dicembre. Sono cinque i profili in cui ci si potrebbe identificare rispondendo a delle semplici domande stilate ad hoc dal brand, leader del settore.

Per chi ama le sfide e riesce a risolvere i problemi con un mix di creatività e intelligenza, c'è il DEEBOT MINI, il colorato robot aspirapolvere pensato per chi vive o lavora in spazi piccoli e pieni di insidie, come mobili o altri ostacoli. È compatto ma non meno efficace, e dal 20 novembre è in promozione al 40%. Se sei un avventuriero, sempre pronto a rischiare ed esplorare punti di vista nuovi, il tuo alter ego è il WINBOT W2S OMNI, il robot che lava le finestre muovendosi in verticale.

Per chi non si ferma mai e riesce a gestire lavoro, casa e amici in un perfetto equilibrio multi-tasking, l'alleato migliore è il DEEBOT X11 OmniCyclone: ultrapotente, si svuota, lava e asciuga da solo, il tutto senza mai scaricare le batterie. E poi c'è il DEEBOT T80 OMNI scontato di oltre metà del suo prezzo di listino, ordinato e perfezionista come chi lo sceglie. E il GOAT A1600: il tosaerba intelligente che cura il giardino in autonomia, l'alter ego ideale di chi ama la tranquillità e gli spazi verdi.

Negli anni il significato di "risparmio" è cambiato, oggi non si misura più solo in denaro, ma anche in tempo ritrovato: la tranquillità di poter tornare a casa e trovarla già pulita è probabilmente l'offerta più vantaggiosa di cui approfittare durante il Black Friday.

(1) https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/robotic-vacuum-cleaner-market

(2) BuzzFeed Community quiz