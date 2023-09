Spettatore si accascia sugli spalti agli US Open, interviene la tennista: “Ho fatto la cosa giusta” Durante Keys-Vondrousova dei quarti agli US Open un tifoso è stato colpito da un malore. La tennista americana protagonista di un bel gesto: ha dato asciugamani e una bottiglietta d’acqua.

A cura di Marco Beltrami

Foto APNews

Quella dei quarti di finale è stata una giornata molto movimentata agli US Open. Basti pensare a quanto accaduto in occasione della partita tra Madison Keys e Marketa Vondrousova, ritardata di 8 minuti a causa del malore accusato da uno spettatore sugli spalti dell'Arthur Ashe Stadium.

Le due giocatrici avevano iniziato da pochissimo il loro match quando ad un certo punto sono state costrette a fermarsi. L'attenzione è stata catalizzata da quanto accadeva tra i tifosi: un uomo che si trovava nei posti collocati più a ridosso del campo in evidente stato di difficoltà si è accasciato, con i vicini che hanno subito richiamato l'attenzione degli addetti ai lavori. L'arbitro ha annunciato attraverso gli altoparlanti che erano stati chiamati i soccorritori.

Inizialmente tutti hanno pensato che questa situazione fosse figlia del caldo e dell'umidità che da diversi giorni imperversano su New York. Sempre ieri sono stati toccati i 35° con il russo Medvedev che durante il derby con Rublev si è lasciato andare ad uno sfogo plateale ("Un giocatore morirà e loro lo vedranno"). Basti pensare anche alle condizioni di gioco della sfida tra Sinner e Zverev degli ottavi, con entrambi molto provati a causa delle temperature.

Anche per questo Madison Keys che ha poi vinto il match accedendo alle semifinali, ha voluto offrire il suo contributo con uno splendido gesto (come mostrato nelle foto di APNews). È stata lei a portare due asciugamani puliti e una bottiglia d'acqua fresca ai soccorritori a ridosso del campo, per aiutare lo sfortunato spettatore. Quest'ultimo è stato accompagnato al centro medico per controlli, con la US Tennis Association che ha poi chiarito: "Il tifoso aveva una condizione medica pregressa e l'incidente non è stato legato al caldo. È stato portato via per ulteriori osservazioni e poi rilasciato in totale sicurezza".

Fortunatamente dunque solo un brutto spavento per questo appassionato di tennis. Keys intanto dopo aver esultato per la sua vittoria è tornata sull'episodio spiegando: "Ovviamente non è il modo in cui vorresti iniziare una partita, ma sento che in situazioni del genere non posso fare molte cose oltre a offrire asciugamani e acqua. Voglio dire, sembrava la cosa giusta da fare". Una campionessa a tutto tondo.