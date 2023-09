Sinner-Wawrinka oggi agli US Open: orario e dove vedere la partita di tennis in diretta TV e streaming Sinner-Wawrinka è la partita del terzo turno degli US Open. In palio gli ottavi di finale contro il vincente di Dimitrov-Zverev. Diretta TV e streaming su Supertennis, Sky e Supertennix.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner gioca contro Wawrinka nel terzo turno degli US Open 2023. La partita è in programma oggi sabato 2 settembre non prima delle 19:30 italiane e mette in palio gli ottavi di finale contro uno tra Zverev e Dimitrov con il tabellone che prevede poi i possibili quarti contro Alcaraz.

Sinner che nel turno precedente ha battuto Sonego ha giocato 5 volte contro lo svizzero che ha vinto gli US Open nel 2016, vincendo gli ultimi precedenti. Diretta TV e streaming su Supertennis, Sky e Supertennix

US Open, a che ora gioca Sinner oggi contro Wawrinka: orario e programma

La partita tra Sinner e Wawrinka è in programma oggi sabato 2 settembre non prima delle 19:30 italiane. Il match terzo turno degli US Open si giocherà sul campo Louis Armstrong Stadium e potrebbe slittare nel caso in cui le sfide precedenti dovessero allungarsi. Prima di Sinner-Wawrinka si giocheranno questi match: Burel-Sabalenka, Samsonova-Keys.

Dove vedere Sinner-Wawrinka in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Wawrinka in TV? La partita si potrà seguire in diretta TV in esclusiva su Supertennis, ovvero sul canale 64 del digitale terrestre (a disposizione un menù interattivo per vedere tre campi diversi). Supertennis è visibile anche sulla piattaforma Sky per gli abbonati, sul canale 212 per gli abbonati all'emittente satellitare. La diretta streaming della partita invece si potrà seguire sul sito di Supertennis o l'app Supertennix, previo abbonamento (gratuito se si possiede la tessera FITP).

I precedenti tra Sinner e Wawrinka

Sinner e Wawrinka si conoscono molto bene. Il tennista italiano e quello svizzero si sono affrontati già cinque volte nel circuito ATP, con Jannik che è in vantaggio 3-2 nei precedenti. Le ultime tre sfide sono state tutte a favore di Sinner, ch nel 2023 si è imposto agevolmente prima a Rotterdam e poi a Indian Wells.

Il prossimo avversario di Sinner agli US Open 2023

In caso di vittoria contro Wawrinka, Sinner volerà agli ottavi di finale. Il tennista italiano nel quarto turno degli US Open affronterà uno tra Dimitrov e Zverev, due avversari solidi sul cemento. La parte alta del tabellone prevede poi per Sinner un possibile quarto contro Alcaraz.