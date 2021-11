Ruud vince il braccio di ferro con Rublev: definito il quadro delle semifinali delle ATP Finals Casper Ruud ha superato in 3 set, la “bestia nera” Rublev conquistando la semifinale delle ATP Finals di Torino. Il norvegese sfiderà Medvedev giustiziere di Sinner.

A cura di Marco Beltrami

Casper Ruud è il quarto semifinalista delle ATP Finals. Il norvegese numero 8 della classifica ATP ha superato dopo una vera e propria battaglia Andrey Rublev, conquistando così la qualificazione al turno successivo. Risultato sorprendente per Ruud considerato alla vigilia, il meno competitivo dei fantastici 8 delle Finals e capace invece di battere prima Norrie e poi il 5° giocatore della classifica ATP, dopo la sconfitta iniziale con Djokovic. Soddisfazione enorme per il classe 1998 che ora nella semifinale dovrà vedersela contro un avversario a dir poco ostico ovvero il russo Medvedev che potrebbe essere stanco dopo la sfida di ieri con Sinner.

Il primo set è stato molto simile a quello disputato da Ruud nel match contro Norrie. Rublev ha strappato due volte il servizio al norvegese, senza concedere palle-break. Un dominio quello del russo numero 5 della classifica ATP, che con il suo tennis offensivo ha messo alle corde l’8° giocatore al mondo. Tutto cambia nel secondo parziale con il ritrovato equilibrio tra i due che è stato rotto da un sorprendente passaggio a vuoto di Rublev che sul 6-5 ha spianato la strada all'avversario che si è fatto trovare pronto, chiudendo 7-5. Il terzo e decisivo parziale è stato una battaglia, con Ruud abile a sventare una pericolosa palla break sul 5-5. Al tie-break l'ha spuntata il norvegese che ha conquistato così la prima vittoria dopo 4 sconfitte contro il russo, sua bestia nera.

Classifiche e semifinale delle Atp Finals, dopo la vittoria di Ruud su Rublev

In attesa dell'ultimo match, quello tra Djokovic e Norrie, ininfluente ai fini delle classifiche è già stato definito il quadro delle semifinali delle ATP Finals. Djokovic primo nel gruppo verde sfiderà il secondo in graduatoria in quello rosso, ovvero Zverev. Nell'altra semifinale invece sarà Ruud a vedersela contro Medvedev, giustiziere di Jannik Sinner. Questa la situazione: