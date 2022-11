Fritz scioccato, episodio disgustoso nel match contro Djokovic alle ATP Finals: “Mi hanno fregato” Taylor Fritz non si è trattenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Djokovic. Grande rabbia per un brutto episodio nella semifinale delle ATP Finals: un tifoso ha urlato in un momento di gioco decisivo.

A cura di Marco Beltrami

Novak Djokovic ha dovuto sudare e non poco per conquistare la finale delle ATP Finals di Torino. Il serbo ha superato con un duplice tie-break un coriaceo Fritz, che gli ha dato molto filo da torcere. Soprattutto nel secondo parziale, le cose si erano complicate e non poco per Nole sotto di un break, e vicino al punto di capitolare. Poi l'inerzia della sfida è cambiata nuovamente ed ecco che Djokovic è riuscito a portare a casa il risultato. C'è qualcosa però che non è andato giù al suo avversario che ha poi recriminato in conferenza, usando anche parole perentorie.

Cosa è successo? Fritz in vantaggio 5-4, aveva il servizio a disposizione per chiudere il parziale. Sul 30-30 però ecco l'episodio contestato: il giocatore numero 9 al mondo, aveva l'opportunità con un rovescio assolutamente alla portata, su una palla "morbida" del suo avversario, di portarsi al set-point. Prima di colpire, qualcuno dagli spalti , che ha distratto il povero Fritz. Pallina in rete e vantaggio per Djokovic che ha poi recuperato il break e vinto poi set e match.

Una beffa enorme per Fritz che si è dovuto accontentare solo del richiamo dell'arbitro al pubblico, con l'invito a rispettare il silenzio durante gli scambi. Molto arrabbiato e frustrato l'americano che ha pronunciato anche qualche insulto. Nell'intervento in sala stampa dopo la partita, è stato difficile per lui non tornare su quella situazione che ha cambiato l'inerzia della partita a suo dire.

Fritz ha provato inizialmente a non pensarci: "Ora probabilmente non è il momento migliore per me per dare una buona risposta sui bilanci della settimana perché sono davvero, voglio dire, sono estremamente arrabbiato per la partita, soprattutto per le cose che sono successe e che non posso controllare ma sono sicuro che tra due settimane mi guarderò indietro e parlerò di come sia stata una settimana davvero fantastica, dove ho potuto giocare le Finals e vincere due partite".

Grande rabbia da parte di Taylor Fritz, che non sa con chi prendersela per quanto accaduto. Per questo vorrebbe un regolamento più sul pezzo: "Cosa posso fare? Se stabilisci con le regole che puoi rigiocare il punto, allora quando qualcuno urlerà avremo comunque il replay. In questo caso non mi aspetto che qualcuno dica "ripeti il punto". Lo farei anche io, non posso aspettarmi niente".

Rammarico e frustrazione per qualcosa di davvero disgustoso a suo dire: "In un certo senso sono stato fregato e non c'è niente che si possa davvero fare al riguardo. A qualcuno piace urlare a squarciagola per cercare di proposito di buttarti fuori, non è qualcosa a cui sei mai abituato, quindi quando succede, è uno shock assoluto. È disgustoso, amico".