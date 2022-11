ATP Finals 2022, oggi Nadal-Ruud e Auger Aliassime-Fritz: orari TV e dove vedere le partite su Rai e Sky Quinta giornata di partite per il Gruppo Verde delle ATP Finals 2022. L’eliminato a sorpresa Nadal sfida il già qualificato per le semifinali Ruud, in serata Fritz-Auger Aliassime.

A cura di Marco Beltrami

Quinta giornata di partite alle ATP Finals sul cemento indoor del Pala Alpitour di Torino, ultima del gruppo verde. Due i match di singolare in programma, che permetteranno di definire la classifica. Non prima delle 14 Rafa Nadal già eliminato a sorpresa sfiderà il già qualificato alle semifinali Ruud, mentre in serata non prima delle 21 sarà il turno di Fritz-Auger Aliassime, decisiva per conoscere il nome dell'altro tennista che si qualificherà al turno successivo. Ecco tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming dei match di oggi.

Nadal-Ruud in chiaro su Rai2 e in streaming su RaiPlay: l’orario della partita

Dove vedere in TV Nadal-Ruud? La sfida valida per il gruppo rosso delle ATP Finals di Torino è in programma oggi non prima delle 14 al Pala Alpitour con l'orario preciso che potrebbe slittare solo nel caso in cui il doppio precedente si allungasse più del dovuto. Il match tra Nadal e Ruud si potrà vedere in chiaro su Rai 2, oltre che su Sky sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis). Diretta streaming in chiaro sulla piattaforma Rai RaiPlay senza sottoscrivere abbonamenti, e su Sky Go per gli utenti Sky. Possibile comprare il singolo tagliando dell'evento su Now Tv.

Dove vedere Auger Aliassime-Fritz in TV e streaming: il canale Sky

Il match tra Auger Aliassime e Fritz, che chiude il programma di oggi delle ATP Finals si giocherà non prima delle 21, dopo il secondo doppio di giornata. La sfida tra il canadese e l'americano sarà trasmesso in TV in esclusiva su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205). Nessuna diretta in chiaro per Auger Aliassime-Fritz dunque. La diretta streaming della sfida sarà su Sky Go, con gli abbonati Sky che potranno dunque vedere il match su dispositivi portatili e fissi. Possibile acquistare il singolo biglietto dell'evento su Now Tv, servizio live on demanda.

Il programma di oggi 17 novembre alle ATP Finals 2022

Questo il programma delle quattro partite delle ATP Finals in programma oggi. Si parte alle 11:30 con il doppio, e poi via al primo singolare Nadal-Ruud. Dopo il secondo doppio di giornata, chiusura con la sfida Auger Aliassime-Fritz. Ecco gli orari delle sfide di oggi: