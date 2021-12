Il Covid cambia la griglia della gara che decide il Mondiale F1: 19 piloti al via ad Abu Dhabi Saranno soltanto 19 i piloti che si schiereranno sulla griglia di partenza del GP di Abu Dhabi che deciderà la lotta per il titolo Mondiale di Formula 1 2021 tra Verstappen e Hamilton: il driver della Haas Nikita Mazepin è risultato positivo al Covid e, come prevede il regolamento, non potrà essere sostituito per l’ultima corsa della stagione.

A cura di Michele Mazzeo

Griglia di partenza anomala per la gara del GP di Abu Dhabi che deciderà la lotta per il titolo di campione del Mondiale di Formula 1 2021 tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Al via dell'ultima corsa della stagione ci saranno infatti soltanto 19 piloti anziché i tradizionali 20. Una casella difatti rimarrà vuota a causa dell'assenza del pilota russo della Haas Nikita Mazepin risultato positivo al Covid dopo le qualifiche del sabato e pertanto non potrà prendere parte all'ultimo Gran Premio dell'anno.

La scuderia statunitense a poche ore dall'inizio della corsa fa infatti sapere che il 22enne moscovita "è risultato positivo al test per il COVID-19 sul circuito di Yas Marina prima del Gran Premio di Abu Dhabi di domenica e quindi non potrà partecipare alla gara". La stessa Haas fa poi sapere che Nikita Mazepin "sta bene fisicamente, essendo stato asintomatico, ma ora si autoisolerà e seguirà le linee guida delle autorità sanitarie pubbliche competenti, con la sicurezza come priorità assoluta per tutte le parti interessate".

La Haas dunque si ritroverà nella griglia di partenza del GP di Abu Dhabi con una sola vettura, quella di Mick Schumacher. Il driver russo infatti non potrà essere sostituito dal terzo pilota della scuderia Enzo Fittipaldi. Secondo il regolamento della Formula 1 infatti per poter partecipare ad una gara un pilota deve aver preso parte ad almeno una sessione di prove libere durante il week end, cosa che il driver brasiliano non ha fatto.

La nuova griglia di partenza del GP Abu Dhabi 2021 di Formula 1